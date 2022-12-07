Українці можуть отримати репарації за злочини “вагнерівців”

Німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Берлін «категорично відмовляється» поставити Україні німецькі танки Leopard 2, незважаючи на прохання Вашингтона.

Як повідомляє FAZ у вівторок, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван намагався вплинути на федеральний уряд.

Посилаючись на два джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з двох країн, німецький щоденник пише, що ще у жовтні Сполучені Штати сигналізували німецькому федеральному уряду, що схвалять поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard 2. Про це радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван повідомив радника канцлера з питань зовнішньої політики Єнса Плотнера під час їхньої телефонної розмови.

Як повідомило джерело FAZ, Салліван сказав Плотнеру по телефону, що Америка буде вітати, якщо Німеччина поставить Leopard 2, але Німеччина має зробити це за власною ініціативою. Як пояснює FAZ, Америка не просила офіційно Німеччину робити такі поставки. Друге джерело повідомило, що Салліван сигналізував Плотнеру в жовтні, що Вашингтон дасть «добро», якщо Німеччина вирішить відправити танки в Україну.

Як пише FAZ, уряд ФРН не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плотнеру. Прес-секретар уряду заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, щодо спільних зусиль навколо підтримки України», але деталі цих переговорів є «конфіденційні».

В уряді також було сказано для газети, що кожна держава сама вирішує, що постачати, і що федеральний канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.

Як додали в німецькому уряді, «поки що США теж не постачали в Україну бойові танки західного зразка».

Газета посилається на німецьких експертів, які кажуть, що є вагомі аргументи на користь того, щоб передусім поставити німецькі танки в Україну. Щоденник FAZ цитує Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, який каже, що Leopard 2 стоїть на озброєнні польської армії, тому Україна могла б ремонтувати танки такого типу у Польщі поруч зі своїми кордонами, що поки неможливо з американськими танками.

За словами експертів, лише із запасів виробників Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann Німеччина може надати 80 одиниць таких танків у короткий термін. Ще 30 одиниць можуть бути використані з запасів центру бойової підготовки бундесверу, де їх використовують для тренування, пише газета.

НАТО також підтримує відправлення сучасних танків в Україну

Минулого тижня британський щоденник National писав про те, що керівник НАТО Єнс Столтенберг натякав, що настав час надіслати в Україну модерні танки.

Відповідаючи на запитання журналістів на безпековій конференції у Берліні, він сказав, що альянс уже поставив «багато передових систем зброї», які «щодня роблять величезні зміни на полі бою». Столтенберг додав, що не хоче «вдаватися в деталі типів зброї», які розглядає альянс, «але союзники постійно розглядають різні типи зброї. Ми також у тісному діалозі з Україною».

Столтенберг особливо закликав Німеччину «триматися курсу в Україні», та разом з іншими союзниками по НАТО «продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону».

«Це важкі часи для багатьох у всьому світі, в тому числі тут, у Німеччині, зі зростанням вартості життя, продуктів харчування та енергоносіїв, але ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платять українці – кров», – цитує газета слова Столтенберга.

Британський щоденник цитує військових експертів, які вважають, що якби Україна була оснащена найновішими танками Leopard, наприклад, версією 2А6, це стало б серйозним посиленням її боєздатності. Але для цього, як каже Сем Кренні-Еванс із дослідницького центру Королівський інститут об’єднаних служб, мають бути надіслані також і боєприпаси в достатній кількості, і надана підтримка для їхньої експлуатації та обслуговування».

США відправлять свої танки Abrams у Польщу

Як повідомило у середу агентство AP, адміністрація Байдена у вівторок схвалила продаж Польщі передових танків, інших бойових машин і великої кількості різного озброєння на суму майже 4 мільярди доларів США.

Згідно з АР, Державний департамент США заявив, що дав дозвіл Польщі на закупівлю 116 бойових танків M1A1 Abrams та іншого обладнання, включаючи десятки тисяч різних боєприпасів, на суму приблизно 3,75 мільярда доларів. Агентство наголошує, що ці закупівлі відбуваються на тлі війни, яку Росія веде проти сусідньої України.

У заяві Держдепу мовиться, що придбання Польщею танка Abrams «підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».

Як раніше повідомляв «Голос Америки» з посиланням на німецький журнал Spiegel, уряд у Берліні готується передати Україні 7 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» на додаток до 30, які вже використовуються українськими військовими. Однак уряд Німеччини досі не готовий відповісти на заклики надати Україні важкі танки, зокрема дуже поширені у Європі «Леопарди» німецького виробництва.