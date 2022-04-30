Пентагон: американські військові навчають українців у Німеччині

Військовослужбовці США в Німеччині розпочали навчання українських військових на ключових системах, які використовуються для захисту України від російського масштабного вторгнення, повідомив на брифінгу 29 квітня речник Пентагону Джон Кірбі.

«Ці зусилля базуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають навчання на радіолокаційних системах і бронетехніці, які нещодавно були оголошені частиною пакетів допомоги», – сказав Кірбі.

Зокрема, навчання проводять національні гвардійці з Флориди, які входили до складу Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи на заході Україні і мусили залишити країну через посилення загрози російського вторгнення у лютому.

«Нещодавнє возз’єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам кажуть, було емоційною зустріччю, враховуючи міцні зв’язки, які утворилися, коли вони разом жили і працювали до того, як тимчасово розлучилися в лютому», – сказав представник Міноборони США.

США – не єдина країна, яка навчає українських військовослужбовців. 28 квітня міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що канадські військові навчають українців працювати з гаубицями М-777 у Європі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що українські військові «вже деякий час» опановують західну зброю.

Раніше Палата представників Сполучених Штатів підтримала проєкт закону про лендліз. 7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

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