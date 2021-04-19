Україна пропонує Євросоюзу готувати «секторальні санкції» проти Москви, щоб стримати російську загрозу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на нараді міністрів закордонних справ Європейського Союзу він запропонував на додаток до чинних європейських санкцій проти окремих російських посадовців підготувати те, що він назвав «пакетом секторальних санкцій».

Такі санкції на думку міністра мали б стати основною частиною «покрокового плану дій для стримування подальшої ескалації» з боку Росії.

«Персональних (санкцій) вже не досить», - написав Дмитро Кулеба в Twitter.

Понад 150 тисяч російських військових стягнуто до кордонів України та в Криму. Загроза ескалації очевидна.

Так звані секторальні санкції спрямовані на економічну діяльність країн, зокрема, обмежуючи фінансові операції, торгівлю, доступ до технологій тощо.

Але на прес-конференції у Брюсселі 19 квітня після відеонаради міністрів верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель сказав, що в даний час Євросоюз ще не готує нових санкцій щодо Росії.

«Ситуація може змінитися», - додав представник.

Жозеп Борель натомість заявив, що 27 країн ЄС одностайні у закликах до Москву припинити нагромадження військ довкола України, яке за його словами «небувале» і може спричинити «іскри».

«Понад 150 тисяч російських військових стягнуто до кордонів України та в Криму. Загроза ескалації очевидна», - сказав Борель.

Після наради німецький міністр закордонних справ Гайко Маас сказав, що Росія у питаннях України повинна «відійти від провокацій і перейти до співпраці».

Нарада міністрів ЄС відбувалася на тлі чергового загострення у відносинах Європи з Москвою.

Франція, Британія і Німеччина долучили свої голоси до представників ЄС та США з вимогами до уряду президента Путіна припинити те, що вони називають безпідставним ув’язненням російського опозиційного діяча Олексія Навального і заявили, що Москва несе відповідальність за життя опозиціонера, який 31 березня оголосив голодування.

Минулими вихідними Чехія вислала 18 російських дипломатів, звинувативши російські спецслужби у причетності до вибухів на чеських складах боєприпасів 2014 року, в результаті яких загинули кілька людей.

Москва відкинула звинувачення і оголосила про вислання 20 чеських дипломатів з Росії.

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