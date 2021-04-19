США і Європа застерігають Москву щодо здоров’я Навального, який голодує з 31 березня

Західні країни застерегли, що будуть готові до можливого запровадження нових санкцій проти російської влади, якщо стан здоров’я ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального буде далі погіршуватися.

Олексій Навальний, відомий гучною критикою президента Путіна, перебуваючи в ув’язненні, оголосив 31 березня голодування, вимагаючи, щоб його оглянули незалежні лікарі.

Ми повідомили російській владі - те, що станеться з Навальним в ув'язнені є їх відповідальністю, і що вони будуть притягнуті до відповідальності міжнародною спільнотою.

Група його лікарів заявила, що 44-річний в’язень упродовж наступних кількох днів може померти, якщо не отримає відповідної медичної допомоги.

Ті лікарі стверджують, що останні аналізи крові показують загрозу відмови нирок і серцевого нападу Навального.

США та ЄС вже запровадили низку санкцій щодо Москви, поклавши на російську владу відповідальність за спробу вбивства Олексія Навального минулого року із застосуванням нервово-паралітичної отрути.

Навального заарештували у московському аеропорту у січні, коли він повернувся з багатомісячного лікування в Німеччині, і згодом суд вирішив ув’язнити його на майже три роки за порушення вимог попереднього умовного покарання за іншою справою, яку Навальний називає політично вмотивованою.

«Ми повідомили російській владі - те, що станеться з Навальним в ув'язнені є їх відповідальністю, і що вони будуть притягнуті до відповідальності міжнародною спільнотою», - заявив радник адміністрації президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

Тема Навального була оголошена одним з питань наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 19 квітня.

Напередодні ЄС також заявив, що вважає російську владу відповідальною за безпеку і здоров’я Навального у в’язниці і повторив заклик до Росії виконати вимогу Європейського суду з прав людини про його негайне звільнення.

Речник німецької канцлерки Штеффен Зайберт заявив, що «російська влада заарештувала жертву нападу з застосуванням хімічної зброї, а не нападників».

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив журналістам, що «ситуація дуже турбує» і сказав, що ЄС може вдатися до додаткових санкцій проти Москви.

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