В Україні та інших країнах Східної Європи COVID-19 сягає рекордних показників

Україна залишається в числі найбільш уражених пандемією COVID-19 країн світу і з одним з найнижчих рівнів щеплень від коронавірусу у Європі.

Дані українського уряду за 7 листопада вказують на 13 068 нових заражень COVID-19 і на 473 померлих.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані...

За кількістю жертв коронавірусу у Європі Україну зараз випереджає лише Росія, де за даними агентства Reuters з COVID-19 в середньому помирає 1 182 людини на день.

«93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», - повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, за даними якого зараз одне щеплення мають майже 11,5 млн. українців і майже 8 млн. мають два щеплення.

Заможні держави зокрема у Західній Європі, а також США тепер пропонують своїм громадянам так звану підсилюючу - третю дозу вакцини і розгорнули щеплення дітей.

Фахівці та активісти вказують на глибоку різницю у рівнях вакцинації між багатими і бідними країнами.

ВООЗ та інші допомогові організації минулого місяця звернулися до лідерів країн Групи 20 (G20) і закликом зібрати $23,4 мільярдів, щоб забезпечити бідні країни вакцинами, препаратами для аналізів на COVID-19 і ліками.

В той час як Росія, Україна, Румунія та деякі інші країни потерпають від нової рекордної хвилі заражень і смертей, фахівці сподіваються, що багато країн світу, зокрема завдяки масовій вакцинації та іншим заходам, ймовірно вже пройшли найгірший етап пандемії.

«Ми вважаємо, що відтепер і до кінця 2022 року ми візьмемо вірус під контроль… серйозно зменшивши кількість важких випадків хвороби і смертей», - цитує агентство Reuters Марію Ван Керхове, яка очолює епідеміологічну службу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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