В ЄС щораз більше гострих запитань до Зеленського

В програмі саміту ЄС - Україна 6 жовтня європейська сторона головними темами оголосила: «соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 та підтримку ЄС для України, подальші кроки для впровадження угоди про асоціацію, включно із поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі», а також «стан реформ в Україні».

Заяви європейських політиків і натяки європейських посадовців вказують, що саме під час обговорення «стану реформ» у Брюсселі напевне будуть озвучені застереження щодо деяких дій президента Володимира Зеленського, його уряду і парламенту, в якому домінує президентська партія «Слуга народу».

Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів.

Опинившись 2014 року у фінансово-економічній кризі після втечі корумпованого уряду Януковича-Азарова, російської анексії Криму та війни на Донеччині, Україна вистояла з політичною та фінансовою підтримкою Заходу і зокрема Європейського Союзу.

«Наша підтримка буде тривати», - запевнив Україну кілька тижнів тому верховний представник ЄС Жозеп Борель, проте додав, що та підтримка «пов’язана з нагальною потребою посилити верховенство закону та розвивати боротьбу з корупцією».

Борель вважав за потрібне нагадати, що обрання президента Зеленського 2019 року «було знаком потужного бажання українців боротися з корупцією та послабити вплив олігархів у країні».

«Але багато спостерігачів вважають, що темп реформ нещодавно сповільнився, включно з виконанням зобов’язань згідно з угодою про асоціацію», - дипломатично, але однозначно вказує брюссельський представник.

Тривожною ознакою Жозеп Борель називає «перетасування уряду на початку березня та усунення реформістів» і каже, що це «стало тривожним сигналом щодо готовності чинити спротив приватним інтересам».

Гроші виводяться. А тоді Україна просить кошти в донорів.

«Ми також шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - наголошує він, не називаючи найвідомішого колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського.

Захід допомагає і хоче результатів

Євросоюз не оминає можливості нагадати, що лише з 2014 року європейська фінансова підтримка України сягає суми принаймні 14 мільярдів євро ($16 млрд.)

«Ми бачимо, що з України, яка потребує ресурсів, щоб захищатися від російської агресії, боротися з КОВІДом, забезпечувати рівень економічного добробуту для громадян, гроші виводяться. А тоді Україна просить кошти в донорів», - каже Орися Луцевич, яка очолює Український форум в лондонському аналітичному центрі Чатам гаус.

Прохання з Києва про допомогу лунають постійно попри те, що «сама Україна є багатою державою», нагадує аналітик.

Про українські багатства на Заході постійно нагадують і українські олігархи у списках мільярдерів Forbes, і повідомлення, що принаймні кілька з них володіють найдорожчою нерухомістю в Лондоні.

«На Заході є дуже чітке розуміння, що корупція підточує Україну зсередини», - підкреслює Орися Луцевич.

Деякі члени „Слуги народу“ поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами...

«Це не пройде»

Набагато емоційніше за представника виконавчого органу ЄС Бореля висловлюється представниця законодавчої гілки Євросоюзу Віола фон Крамон-Таубадель.

Депутат Європейського парламенту, член комітету у закордонних справах і заступниця голови комітету парламентської асоціації ЄС - Україна спричинила політичний шторм в українських колах дописом у Twitter у вересні.

«У той час як міжнародна спільнота переймається Білоруссю, український уряд поспішно проштовхує на призначення головою Спеціальної антикорупційної прокуратури кандидатів без досвіду й принциповості. Це не пройде. Український уряд загрожує безвізовому режиму з ЄС і виділенню подальшої допомоги на півтора мільярда євро», - написала Віола фон Крамен.

В інтерв’ю “Голосу Америки” вона стверджувала, що була здивована образою на її зауваження з боку деяких українських політиків, які поспішили заявити, що загрози так званому «безвізу» немає.

«Український уряд 2014-15 роках підписав контракт - угоду про асоціацію і це - міждержавний документ, в якому вони зобов’язалися виконувати певні критерії», - сказала Віола фон Крамон в інтерв’ю.

5 жовтня, напередодні приїзду українського президента з урядовцями до Брюсселя Віола фон Крамон разом з двома колегами - депутатами Європарламенту оприлюднила дошкульного відкритого листа на адресу Давида Арахамії, голови партійної фракції Слуга народу у Верховній Раді.

Підкреслюючи бажання допомагати Україні, і вказуючи на певні досягнення адміністрації Зеленського, автори листа пишуть: «Ми також ділимося цим, щоб нагадати вам, що джерелом цієї допомоги є громадяни ЄС, перед якими ми підзвітні, і які щедро відмовилися від своїх доходів за таких умов: звільнити Україну від розгулу корупції, реформувати судову систему та систему охорони здоров’я, створити прозоре місцеве самоуправління».

«Ми не можемо не бачити, що деякі члени „Слуги народу“ поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами та «недоторканими» або публічно виступати за розрив зв’язків з ЄС», - йдеться у листі.

Там також наголошено: «Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє обвинувачення в справах корумпованих суддів, у справі міністра охорони здоров’я за нібито отриманий відкат в самий розпал пандемії, а також у скандальній справі продажу державних посад за великі гроші, які всі припадають пилом на столі прокурора».

«Все це загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі у розмірі 1,2 мільярда євро не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають», - застерігають ці депутати Європейського парламенту.

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