ООН каже, що Україну полишили вже 1 мільйон біженців від російської війни

Агентство Організації Об’єднаних Націй з питань біженців вважає, що впродовж тижня після нового вторгнення Росії в Україну вже мільйон людей перетнули переважно західні українські кордони, шукаючи прихистку.

Раніше лунали оцінки, що кількість біженців з України може досягти 4 - 5 мільйонів - ще до того, як Росія масово застосувала ракети, артилерію та авіацію проти Харкова, Києва, Маріуполя та багатьох інших українських міст, вразивши житлові масиви.

«Всього лише впродовж семи днів ми стали свідками втечі мільйона біженців з України в сусідні країни», - пише у Твіттері голова агентства ООН Філіппо Ґранді, - «для багатьох мільйонів в Україні пора, щоб гармати замовкли, щоб можна було надати гуманітарну допомогу для порятунку життя».

Сотні країн світу голосуванням представників в ООН закликали Росію негайно припинити кровопролиття і забрати російські війська з України.

Російське міністерство оборони неодноразово заявляло, що не воює проти цивільних і російський речник у Москві казав, що з Києва біженців можуть виїхати зокрема через Васильків, що на південний захід від української столиці.

Але сам Васильків став ціллю нищівних російських обстрілів від самого початку нової війни.

Польща стала однією з країн, куди подалося найбільше біженців з України, і польський уряд та громадські організації докладають велетенських зусиль, щоб забезпечити прибулих дахом над головою і їжею.

Через польську територію також доправляється переважна частина гуманітарної та військової допомоги з Європи в Україну.