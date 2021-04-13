Засідання комісії НАТО-Україна на тлі загрозливого стягування російських військ

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі 13 квітня відбудеться скликане за ініціативою України засідання комісії НАТО-Україна.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який братиме участь у засіданні, сказав напередодні, що в умовах стягування російських військ довкола України, і на тлі активізації кривавих сутичок на Донбасі Київ закликає міжнародну спільноту донести до Москви сигнали про нерозсудливість збройної ескалації проти України.

Ми кажемо партнерам, що цінуємо політичну підтримку, але також просимо належно розглянути, якою може бути їхня практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації.

Дмитро Кулеба сказав напередодні, що в НАТО він буде говорити з партнерами про можливу практичну підтримку Україні у разі масштабного збройного загострення, якщо закликів на адресу Росії виявиться не досить.

«Є багато варіантів: деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, а треті можуть поділитися даними розвідки», - сказав міністр в інтерв’ю іспанському агентству новин EFE.

Український представник у вівторок також окремо проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом та матиме нагоду зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

В ці дні у Брюсселі буде також міністр оборони США Ллойд Остін.

Речниця Білого дому Джен Псакі у понеділок наголосила, що Вашингтон спостерігає за «зростанням агресії російських сил на кордоні» з Україною.

До осуду дій Росії 12 квітня долучилися міністри закордонних справ «Великої сімки» G7, які у спільній заяві закликали «Росію припинити її провокації та негайно зменшити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань.

У Києві повідомили, що Кремль не відповів на пропозиції телефонної розмови президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення напруженості.

Російські посадовці не заперечують вказані факти розгортання військ, але наполягають на тому, що це відбувається на території Росії.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров натомість висловив невдоволення тим, що до Чорного моря зараз прямує кілька бойових кораблів США.

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