У США звинувачують мешканців Чикаго і Полтави у нелегальному експорті зброї в Україну

Підприємцю з Чикаго та мешканцю Полтави висунули звинувачення в нелегальному експорті зброї зі США в Україну.

В обвинувальному акті в окружному суді США в Чикаго йдеться, що з 2014 по 2016 роки власник фірми, що продає устаткування для горизонтального буріння, 33-річний Ґлен Степул змовився з українцем Андрієм Якіним (38 років), мешканцем Полтави.

Ці особи вивезли або спробували вивезти зі США в Україну затвори та стволи пістолета з нержавіючої сталі без отримання на це необхідного дозволу Державного департаменту США, що є порушенням законів про контроль над експортом зброї.

Також Степул, Якін та ще один співучасник, змовившись, експортували або спробували експортувати приціли для гвинтівок та камери нічного бачення без дозволу Міністерства торгівлі, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, йдеться в обвинуваченні.

За версією обвинувачення, Степул ховав частину заборонених для експорту товарів у коробках із бурового обладнання, що надсилалось до України.

У митній декларації Степул неправдиво описував товар як “товари для дому”, “косметика”, “іграшки”, “канцтовари” і подібні речі. Вантаж перехопили на митниці Львова у вересні 2014 року.

Вказується, що Степул проживає у Маямі Біч, що у штаті Флорида, але має бізнес в Іллінойсі.

Під час слухання в Окружному суді Чикаго, де оголосили обвинувачення, Степул визнав себе невинним за всіма статтями, від незаконного експорту до неправдивого заповнення декларацій. Наступне слухання щодо його статусу суддя призначив на 16 грудня цього року.

США видали ордер на арешт Якіна, який, як вважає слідство, мешкає у Полтаві.

Обвинувачувальний акт не є доказом вини.

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