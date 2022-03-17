Зеленський кличе Німеччину бути лідером, зупинити війну і «зруйнувати мур», яким Москва розділяє Європу

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Бундестагу, нижньої палати німецького парламенту, закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти на себе лідерство, щоб зупинити російську війну в Україні.

Він також дорікнув, що деякі географічно більш віддалені держави наразі виявилися «ближчими» до України ніж Німеччина і назвав санкції недостатніми, щоб зупинити війну.

Зеленський закликав Німеччину допомогти Україні і захистити Європу від «нового муру» проти свободи, який, за словами українського керівника, зводить Росія.

Канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть пишатися. Будь ласка, підтримайте нас.

Натякаючи на берлінський мур, що був символом тривалого поділу Європи на вільний і демократичний Захід та контрольований Москвою комуністичний схід континенту, президент застеріг, що «Європа не виживе. Вона не зможе зберегти свої цінності».

«Колишній актор президент США Рональд Рейґан колись закликав: Зруйнуйте цю стіну! Я хочу сказати тепер вам знову, канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть пишатися. Будь ласка, підтримайте нас. Підтримайте мир і підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. Допоможіть нам її зупинити», - сказав Зеленський.

Промова українського президента містила низку докорів Німеччині, найбільшій країні Європейського Союзу, за те, що німецькі лідери раніше не прислухалися до застережень про агресивні наміри Росії.

«Ми завжди казали, що Північний потік-2 - це зброя. І що нам відповідали?...», - вказав український президент на великий німецько-російський проект, який був заморожений лише після того, як стало зрозуміло, що Москва починає війну.

Він також сказав, що західні економічні санкції з’явилися надто пізно і зараз є недостатніми, щоб зупинити російську агресію.

«Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв і прохань. Після кроків на підтримку, частина з яких запізніла. Після санкцій, яких вочевидь замало, щоб зупинити війну. І після того, як ми побачили, скільки звʼязків ваші компанії залишають із Росією - з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну», - вказав Володимир Зеленський німецьким політикам.

Відеозвернення президента Зеленського до парламенту Німеччини стало черговим з низки подібних виступів з допомогою відеозв'язку, які пролунали з Києва у Конгресі США і у парламентах Канади, Великої Британії та Європейського Союзу.

Зеленський також промовляв до велелюдних демонстрацій на підтримку України, що відбуваються у Європі та інших містах світу.