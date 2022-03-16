США надають військову допомогу Україні на 800 мільйонів доларів - подробиці

У середу, 16 березня, президент США Джо Бадейн підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму в 800 мільйонів доларів. Це на додаток до допомоги на суму в 200 мільйонів, виділених раніше цього тижня. Байден пояснив, що ця допомога полягає у безпосередній передачі зброї та устаткування від Міністерства оборони США українським військовим. Частина цієї допомоги піде на озброєння цивільних людей, які захищають свої міста та села, пояснив американський президент.

«Цей новий пакет сам по собі – надання безпрецедентної допомоги Україні. Він містить 800 зенітних систем, щоб українські військові могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей та захищати український повітряний простір. На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні придбати додаткові системи протиповітряної оборони більшої дальності та боєприпаси для цих систем», - сказав Байден.

У повідомленні Білого дому, зазначається, що цей пакет допомоги містить також 2000 пританкових систем "Джавелін", 1000 одиниць легкої бронебійної зброї та 6000 бронебійних систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних систем; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць; понад 20 мільйонів набоїв стрілецької зброї та гранатометів і мінометів; 25 000 комплектів бронежилетів; і 25 000 шоломів.

Байден сказав, що США та союзники будуть й далі надавати додаткове постачання.

«Тепер, я хочу бути чесним, це може бути довга і важка битва. Але американський народ буде твердо підтримувати народ України перед обличчям аморальних і неетичних атак Путіна на мирне населення», - сказав він.

Президент підкреслив, що США будуть продовжувати мобілізацію гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати вже надали на суму в 300 мільйонів доларів, що включає продукти харчування та предмети першої необхідності, які спрямовані як до Україну, так і до сусідніх з Україною країн, які прийняли українських біженців. США будуть підтримувати Україну фінансово та тиснути на режим Путіна санкціями, завірив Байден.

«Ми будемо продовжувати тиск на кремлівську економіку Путіна, ізолюючи його на світовій арені. Це наша мета - змусити Путіна заплатити високу ціну, послабити його позиції, одночасно зміцнюючи руку українців на полі бою та за столом переговорів. Разом з нашими союзниками та партнерами ми збираємося дотримуватися курсу та зробити все можливе, щоб покласти край цій трагічній, непотрібній війні».

Як повідомлялось, у середу у ході розмови із радником США з нацбезпеки Салліваном секретар Ради безпеки РФ Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".