У Держдепі заявили про підтримку Мінських угод, звернули увагу на негнучкість Росії

США продовжують підтримувати Мінські угоди, як рамку для дипломатичного вирішення розпалюваного Росією конфлікту у східній Україні. Про це "Голосу Америки" повідомили у Держдепі.

"Для того, що цей формат був успішним, Росія має виконати усі забов'язання, які вона взяла на себе у відповідності до цих угод і щиро працювати, щоб закінчити конфлікт у східній Україні. Ми будемо надалі використовувати можливості брати участь у дипломатичному процесі між Україною та Росією щодо конфлікту, але Росія має припинити свою негнучкість", - додали у Держдепі.

Представник Держдепу також відзначив, що США підтверджують підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, включно з її територіальними водами.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times запропонував залучити до "Нормандського формату" США, Британію і Канаду.

«Мінський процес має бути в цій ситуації більш гнучким. Він повинен служити завданням сьогодення, а не минулого», - сказав Зеленський газеті.

У понеділок речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала пропозицію президента України Володимира Зеленського залучити до переговорів по Донбасу у «нормандському форматі» представників США, Британії і Канади.

"Ми були залучені у минулому. І, звичайно, ми перебуваємо у тісному контакті з керівництвом України, на різних рівнях. Президент (Байден) сам розмовляв з президентом України, і звичайно Держсекретар та інші спілкувалися зі своїми колегами, про те, якими є їхні потреби і як ми можемо бути ефективними партнерами", - відзначила Псакі.

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