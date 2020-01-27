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Українська піаністка здобула найпрестижнішу музичну нагороду Греммі. Відео

  • Голос Америки
Українська піаністка здобула найпрестижнішу музичну нагороду Греммі. Відео
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Надія Шпаченко з альбомом Поезія місця перемогла у категорії «найкраща класична збірка». Піаністка народилася в Харкові. У США її родина прибула у 94-му році, перед тим проживши три роки в Ізраїлі. У Сполучених Штатах Надія отримала диплом бакалавра у престижному Кембриджському університеті, а відтак ступінь доктора музичних мистецтв при Університеті Північної Каліфорнії. Сьогодні вона викладає музику в Політехнічному університеті у Каліфорнії та відома як виконавиця сучасної класичної музики.

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