Українська піаністка здобула найпрестижнішу музичну нагороду Греммі. Відео

Надія Шпаченко з альбомом Поезія місця перемогла у категорії «найкраща класична збірка». Піаністка народилася в Харкові. У США її родина прибула у 94-му році, перед тим проживши три роки в Ізраїлі. У Сполучених Штатах Надія отримала диплом бакалавра у престижному Кембриджському університеті, а відтак ступінь доктора музичних мистецтв при Університеті Північної Каліфорнії. Сьогодні вона викладає музику в Політехнічному університеті у Каліфорнії та відома як виконавиця сучасної класичної музики.