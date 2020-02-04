Дезінформація та незахищені приватні дані - Стівен Кінг пішов з Фейсбуку

Американський письменник Стівен Кінг видалив свою сторінку у мережі Фейсбук через «потік неправдивої інформації» та побоювання щодо безпеки приватних даних. Про це майстер у жанрі жахів написав на своїй твітер-сторінці.

«Я лишаю Фейсбук. Мені не затишно через потік брехливої інформації, яка дозволена в їхній політичній рекламі. Я також не переконаний в їхній спроможності захистити дані користувачів», - написав письменник у Твітері.

Таким чином відомий автор приєднався до критики на адресу Фейсбуку за те, що він відмовляється видаляти неправдиві заяви політиків.

Минулого місяця соціальна мережа також вирішила залишити дієвим інструмент, що допомагає політикам та іншим групам спрямовувати свій контент на конкретні групи людей. На думку оглядачів, це може сприяти введення в оману виборців напередодні президентських виборів у США в 2020 році.

Стівен Кінг закликав своїх прихильників стежити за його роботою у мережі Твітер.

Компанія Твітер, на відміну від Фейсбуку, оголосила торік, що не розміщуватиме політичну рекламу, яка викликає занепокоєння через можливе поширення дезінформації.

Фейсбук-сторінка Стівена Кінга мала 5 мільйонів прихильників.

Раніше через схожі причини свої сторінки у Фейсбуці видалили інші знаменитості. Серед них – співачка Шер, актор Віл Феррел, а також співзасновник компанії WhatsApp Браян Ектон.

Дивіться також: Історія першого українського політичного біженця у США