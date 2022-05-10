Українські жінки закликають світ розслідувати злочини проти жінок і звільнити бійців з Маріуполя 

Розслідувати воєнні злочини проти жінок в Україні, допомогти постраждалим у війні жінкам, звільнити жінок, які перебувають в оточенні або в неволі - із цими та іншими закликами звертаються до світової спільноти українські жінки активістки. У Вашингтоні в Джорджтаунівському Інституті під час конференції “Голоси жінок на передовій: жінки, мир та безпека в Україні” українки висловили найбільш нагальні потреби українського жіноцтва і просять допомогу.

Принаймні 9 тисяч випадків потенційних військових злочинів в Україні зафіксувала Генеральна прокуратура, і значна частина з них скоєні проти жінок.

Євгенія Кравчук, народна депутатка

До розслідування цих злочинів закликає народна депутатка України Євгенія Кравчук. При цьому визнає, злочини проти жінок дуже складно розслідувати, адже жертви часто замовчують факти злочину.

“Не може бути довготривалого миру, якщо не буде справедливості. Ми маємо зробити все, щоб всі ті порушники прав людини були покарані, саме тому дуже важливо створити міжнародний трибунал для військових злочинів, які були скоєні в Україні”, - каже депутатка Кравчук.

При цьому вона додає: “Треба піднімати питання сексуального насильства, пов'язаного з війною. Ми не можемо назвати кількість цих групових згвалтувань, згвалтувань дівчаток чи згвалтувань матерів в присутності їх дітей, тому що жінки досі бояться говорити про це”.

Депутатка від партії, яка представляє більшість в українському парламенті, вважає за необхідне змінити українське законодавство, щоб жінки у майбутньому були певні, що справедливість відновлена, а їхні права захищені.

Євгенія Кравчук: “Нова архітектура безпеки має бути сформована, де кожна жінка буде певна, що її права не порушуватимуться. … Ми сподіваємось, що в липні зможемо презентувати зміни у національний план країни”.

Марія Берлінська, військова та волонтерка

Марія Берлінська, українська військова та волонтерка, першочерговим завданням у питанні захисту жінок називає звільнення жінок з оточення чи неволі. Зокрема, вона нагадує, що в Маріуполі на заводі “Азовсталь” вже понад два місяці лишаються заблокованими в оточенні росіян українські військові чоловіки і жінки.

Берлінська закликала міжнародну аудиторію Джорджтаунівського Інституту у Вашингтоні допомогти звільнити військових чоловіків та жінок у Маріуполі.

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“Я хочу скористатись цією нагодою і попросити всю вашу аудиторію, будь ласка, скористайтесь можливістю якомога більше поширити інформацію про те, що бійці на “Азовсталі” потребують допомоги, там є багато поранених, багато вбитих. Але там ще залишається кілька сотень бійців, включно з жінками, давайте використаємо всі можливі і неможливі способи, щоб їх звільнити”, - наголосила волонтерка та військові Марія Берлінська.

Одним із потенційних способів звільнення Марія Берлінська назвала міжнародну практику “екстракції”, яку можна було б застосувати у Маріуполі.

“Давайте зупинимо цю війну, поки вона в Україні”, - зазначила Марія Берлінська.

Ольга Айвазовська, громадська активістка

Ольга Айвазовська, Голова правління громадянської мережі ОПОРА наголосила на необхідності збільшити кількість військової допомоги Україні.

“Зброя зараз стала гуманітарною допомогою, і це наразі найкращий інструмент підтримки України на цій стадії агресії”, - заявила Айвазовська. На її думку переговори України з Росією можливі лише після військової фази війни.

У питанні жіноцтва, Айвазовська зауважує що в час війни, коли значна кількість чоловіків мобілізовані, жінки України змушені обирати між дітьми та роботою. Крім того, вона наголошує на проблемі, про які ЗМІ дуже мало повідомляють - злочини щодо жінок літнього віку.

“У нас є дуже багато випадків, коли російські солдати гвалтують бабусь, … не всі вони готові говорити не лише публічно, а навіть із правоохоронцями чи юристами, тому що вони потребують фізичної, психологічної та медичної допомоги”, - розповідає Айвазовська.

Оксана Маркарова, дипломатка

До розмови приєдналась і посолка України у США Оксана Маркарова. Вона нагадала відому цитати колишньої Першої леді США Елеанор Рузвельт: "Жінка, як пакетик чаю, ніколи не знаєш, наскільки сильною вона є, поки вона не потрапить у гарячу воду”. Дипломатка продовжила цю фразу: “Українські жінки продемонстрували, що якою б гарячою не була вода, ми дуже сильні і дуже стійкі”.

Маркарова наголосила, що після Другої Світової війни жінки відігравали ключову роль у відбудові країни. Відтак, на її думку, саме жінки будуть ключовою силою у вібудові України у післявоєнний період. Через війну в Україні були переміщені 14 мільйонів жінок - в межах або за межі країни. Після війни вони повернуться і їхня сила буде необхідна країні.

Депутатка Євгенія Кравчук у цьому контексті додає: “Важливо для нас усіх (жінок) триматися разом і боротися в цій боротьбі разом. І тоді ми зможемо перемогти. І ми переможемо”.

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