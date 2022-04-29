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Генпрокуратура України відкрила понад 8600 справ проти військових РФ – Венедіктова
Генеральна прокуратура України відкрила проти російських військових понад 8600 справ за звинуваченням у воєнних злочинах, таких як обстріли та атаки на цивільні об'єкти, вбивства мирного населення, тортури, ґвалтування, тощо. Про це в ексклюзивному інтерв’ю “Голосу Америки” розповіла Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Напередодні Генпрокуратура повідомила, що були встановлені особи 10 російських військових 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ РФ, які піддавали тортурам мирних мешканців у Бучі. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук Венедіктова написала, що «у досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били».
Очікується, розповіла вона «Голосу Америки», що велика кількість справ за звинуваченням у зґвалтуванні буде відкрита вже після закінчення війни, коли їх жертви будуть готові спілкуватися із правоохоронними органами. Навіть якщо вони проживають на територіях України, які контролюються урядом, сказала Венедіктова, «вони бояться говорити, вони думають, що ці вбивці, ґвалтівники можуть повернутися».
Також Генеральна прокуратура розпочала кілька справ за звинуваченням в агресії проти російських високопосадовців, пропагандистів та інших.
Згідно зі статтею 8 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, «злочин агресії» це - «планування, підготовка, ініціювання або виконання особою, яка має можливість ефективно здійснювати контроль над політичними чи військовими або керувати діями держави, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабом є явним порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй». Це означає, пояснюється у статуті, «використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави».
«У нас є всі докази, щоб почати переслідувати цих людей за звинуваченням в злочині агресії. Вони в Російській Федерації. Це російські політики найвищого рівня, найбільший пропагандисти. І ми почнемо переслідувати їх за їхньої відсутності. Я думаю, що це дуже перспективо для нас, ми будемо успішні в судах, тому що ми абсолютно об'єктивні і на нашому боці багато доказів», - сказала вона.
Разом із іноземними партнерами, розповіла Венедіктова, Україна почала збирати докази для відкриття впровадження за звинуваченням у геноциді.
“Ми розуміємо стратегію, як ми маємо розслідувати. Але це дуже важко, оскільки ми не маємо доступу до територій, звідки вивозять дітей, наприклад, Маріуполя, частини Донецької та Луганської областей”, - сказала Венедіктова.
"За вчинення злочину геноциду можуть відповідати як особи, що безпосередньо його вчиняють, так і особи, що віддавали відповідні накази, і особи, які створюють загальну політичну сферу для вчинення такого злочину. Тобто від того, хто стріляв і до найвищого керівництва держави. Геноцид традиційно вважається найтяжчим міжнародним злочином, за який може бути покарання – 20–30 років позбавлення волі або довічне», - розповів в інтерв’ю «Главком» очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.
Якщо з'являються факти, які вказують на звинувачення на адресу українських військовослужбовців у воєнних злочинах, розповіла Венедіктова, Генеральна прокуратура також відкриває справи, демонструючи своїм іноземним партнерам відкритість та цивілізований підхід.
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Чим обернеться нова газова війна Кремля?
В середу російська компанія "Газпром" припинила поставки газу польській PGNiG та болгарській Bulgargaz за "відмову сплачувати в рублях". В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також - "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із потужною заявою, в якій засвідчила «єдність та солідарність з країнами-членами ЄС».
Президент США Джо Байден у своєму виступі в четвер також назвав дії Росії "шантажем", а у твіті в п’ятницю вказав, що погрозами Росія не доб’ється усунення санкцій. "Ми не дозволимо їм залякуванням чи шантажем вийти з санкцій, - йдеться у твіті. - Ми не дозволимо їм уникнути наслідків за агресію".
Такими кроками Путін прагне підтримати курс рубля і надіслати сигнал великим європейським споживачам російського газу – Німеччині та Австрії, вважає аналітик американського центру СЕРА та дослідник Гарвардського університету Бенджамін Шмітт.
Це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія... Насправді, це сигнал Німеччині та Австріїговорить Бенджамін Шмітт з американського аналітичного центру СЕРА
"Гадаю, були навмисно обрані Польща та Болгарія, - говорить Шмітт в коментарі Голосу Америки, - це сигнал країнам, які значно більше залежать від російського газу, ніж Польща та Болгарія. Ідея в тому, щоб більше країн сплачували в рублях і таким чином підтримати курс рубля. Насправді, це сигнал Німеччині та Австрії, щоб подивитись, чи їхні компанії підуть на це. Сподіваюсь – ні".
Також, відзначає експерт, Кремль намагається залякати Європу і змусити її не підтримувати Україну. "Вони намагаються погрожувати європейським політикам наступними відключеннями енергоресурсів, щоб ті двічі подумали, чи підтримувати Україну. Звичайно, це не може статись. ЄС і міжнародна спільнота мають продовжувати надавати Україні військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку у боротьбі за незалежність проти злочинів путінського режиму".
Чи судитимуть "Газпром" за зрив поставок?
Після відключення газу Польщі та Болгарії, Угорщина, а також компанії Німеччини, Італії та Австрії вказали на готовність сплачувати в рублях, попри озвучену позицію ЄС, що такі виплати порушать санкційний режим. Це, говорить британська експертка центру ICIS Аура Сабадус, надсилає негативний сигнал про відсутність європейської єдності. Однак, Сабадус радить почекати на правову оцінку від Євросоюзу. За реакцією європейських посадовців активно слідкує і Росія, говорить аналітик.
Зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на ГазпромАура Сабадус, ICIS
"Я б сказала, що Росія хоче подивитись, чи буде потужна реакція Єврокомісії, чи подадуть на Росію до суду, бо зупинка поставок при наявному контракті – це порушення. Покупці можуть подати до суду на Газпром", - додає Сабадус в інтерв'ю Голосу Америки.
Шмітт погоджується – багато що залежатиме від реакції Євросоюзу. "Гадаю, Євросоюз має відреагувати потужно і швидко проти компаній, які порушують санкційну політику ЄС. В контрактах Газпрому з європейськими покупцями чітко йдеться, що розрахунки в рублях не проводяться і такі дії не лише можуть порушувати санкції, але і контракт з Газпромом".
Польща та Болгарія заявили про неприйнятність сплати в рублях за газ а також про те, що контракти з "Газпромом" не передбачають таку можливість, попри оголошений Путіним минулого місяця указ, що вимагає від "недружніх країн" платити за газ в рублях.
Чи можуть дії Росії викликати газову кризу в Європі?
На відміну від попередніх разів, цю газову війну Росія розпочала наприкінці опалювального сезону, коли потреба в енергоресурсах не така значна. ЄС виступив із запевненнями, що країни не залишаться сам на сам зі складнощами. Греція заявила, що допоможе Болгарії впоратись з газовою кризою. Байден сказав, що США ведуть перемовини з Японією, Катаром, Південною Кореєю, щоб не допустити газової кризи в Європі.
Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країніБенджамін Шмітт
Також, відзначають оглядачі, Польща і Болгарія зробили багато для того, щоб не залежати від Росії в газовій сфері. Строк дії довгострокових контрактів з "Газпромом" в обох країнах закінчується наприкінці 2022 року і вони вже заявили, що не будуть його поновлювати.
"Все те, що робила Польща за останні 8-10 років справді окупилось, бо зупинка поставки газу не спричинила негайної кризи в країні, бо вони диверсифікували поставки у відповідності до стратегії ЄС, прийнятої в 2015 році", - говорить Шмітт.
"Польща планує відкрити новий трубопровід, який надаватиме 10 мільярдів кубометрів газу, рівно стільки, скільки вона отримує від Росії. Вона також має термінал зрідженого газу і планує його розширити, а до 2027 року – побудувати другий термінал… Щодо Болгарії, то вона отримує азербайджанський газ через Туреччину і може розширити поставки. Вона також може отримати зріджений газ з Греції", - вказує Сабадус.
На відміну від Польщі та Болгарії, Угорщина та Німеччина, в останні роки лише посилювали свою залежність від Росії, вказує Шмітт. Угорщина щойно підписала з Росією 15-річний контракт. Німеччина, хоча і робила кроки на підтримку "Північного потоку-2", за нового керівництва швидко рухається від Росії.
Все ж він переконаний - Європа може виграти в цьому протистоянні. "Гадаю, Європа в гарному становищі, але вона і не має альтернативи, - говорить Шмітт. - ЄС та країни Європи зобов’язаись значно зменшити залежність від російських вуглеводнів і вона позбувається імпорту якнайшвидше, щоб не надавати коштів Путіну для агресії проти України… однак, вона має рухатись із швидкістю воєнного часу, щоб побудувати інфраструктуру і розширити спроможності терміналів зрідженого газ. Щоб якнайшвидше доставити цей ресурс по ЄС до початку зимового сезону. Бо зима знову прийде і тому діяти треба вже зараз".
Шмітт також вказує на те, що потрібно зменшувати вплив Росії на європейські газосховища.
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Більше десяти літаків з оборонними поставками вилетять зі США за добу
Більше десяти літаків з оборонною допомогою, вилетять зі США за наступну добу, повідомив посадовець Пентагону в п'ятницю, передає кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін. За минулу добу, за даними Пентагону, в різні місця в регіоні було доставлено 20 партій оборонної допомоги з семи різних країн.
До України прямуватимуть артилерійські системи, міномети, дрони та інше, додав посадовець. Посадовець також заявив, що поки не ведуться обговорення стосовно американських протиповітряних систем далекого радіусу дії. Все ж США продовжують надавати Україні "Стінгери".
Посадовець Пенгатону, повідомляє Селдін, також відзначив, що напад російських сил на Донбасі відбувається значно повільніше, ніж хотіла б Росія. Він також зазначив, що Росія намагається зруйнувати здатність України утримувати і надавати постачання збройним силам. "Ми бачимо щонайменше спроби нападів на електромережі", - наводить Селдін слова посадовця.
Більше 1950 ракет було випущено Росією з початку агресії, згідно з даними посадовця США.
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