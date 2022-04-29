Генпрокуратура України відкрила понад 8600 справ проти військових РФ – Венедіктова

Генеральна прокуратура України відкрила проти російських військових понад 8600 справ за звинуваченням у воєнних злочинах, таких як обстріли та атаки на цивільні об'єкти, вбивства мирного населення, тортури, ґвалтування, тощо. Про це в ексклюзивному інтерв’ю “Голосу Америки” розповіла Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Напередодні Генпрокуратура повідомила, що були встановлені особи 10 російських військових 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ РФ, які піддавали тортурам мирних мешканців у Бучі. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук Венедіктова написала, що «у досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били».

Очікується, розповіла вона «Голосу Америки», що велика кількість справ за звинуваченням у зґвалтуванні буде відкрита вже після закінчення війни, коли їх жертви будуть готові спілкуватися із правоохоронними органами. Навіть якщо вони проживають на територіях України, які контролюються урядом, сказала Венедіктова, «вони бояться говорити, вони думають, що ці вбивці, ґвалтівники можуть повернутися».

Також Генеральна прокуратура розпочала кілька справ за звинуваченням в агресії проти російських високопосадовців, пропагандистів та інших.

Згідно зі статтею 8 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, «злочин агресії» це - «планування, підготовка, ініціювання або виконання особою, яка має можливість ефективно здійснювати контроль над політичними чи військовими або керувати діями держави, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабом є явним порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй». Це означає, пояснюється у статуті, «використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави».

«У нас є всі докази, щоб почати переслідувати цих людей за звинуваченням в злочині агресії. Вони в Російській Федерації. Це російські політики найвищого рівня, найбільший пропагандисти. І ми почнемо переслідувати їх за їхньої відсутності. Я думаю, що це дуже перспективо для нас, ми будемо успішні в судах, тому що ми абсолютно об'єктивні і на нашому боці багато доказів», - сказала вона.

Разом із іноземними партнерами, розповіла Венедіктова, Україна почала збирати докази для відкриття впровадження за звинуваченням у геноциді.

“Ми розуміємо стратегію, як ми маємо розслідувати. Але це дуже важко, оскільки ми не маємо доступу до територій, звідки вивозять дітей, наприклад, Маріуполя, частини Донецької та Луганської областей”, - сказала Венедіктова.

"За вчинення злочину геноциду можуть відповідати як особи, що безпосередньо його вчиняють, так і особи, що віддавали відповідні накази, і особи, які створюють загальну політичну сферу для вчинення такого злочину. Тобто від того, хто стріляв і до найвищого керівництва держави. Геноцид традиційно вважається найтяжчим міжнародним злочином, за який може бути покарання – 20–30 років позбавлення волі або довічне», - розповів в інтерв’ю «Главком» очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

Якщо з'являються факти, які вказують на звинувачення на адресу українських військовослужбовців у воєнних злочинах, розповіла Венедіктова, Генеральна прокуратура також відкриває справи, демонструючи своїм іноземним партнерам відкритість та цивілізований підхід.

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