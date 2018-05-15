Український політик фігуруватиме в слідстві спецпрокурора США Мюллера

Український політик, який спілкувався з союзниками Трампа стосовно суперечливого плану з врегулювання конфлікту в Україні, заявив у понеділок, що він даватиме свідчення перед великим журі, пов’язним зі слідством, яке проводить спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, повідомляє Politico.

Андрій Артеменко заявив, що він не може говорити про деталі своїх майбутніх свідчень перед журі. Однак, міркує політик, під час дачі свідчень, призначених на п'ятницю, його можуть спитати про план мирного врегулювання, про який він спілкувався з Майклом Коеном, особистим юристом Дональда Трампа, на початку 2017 року.

«Я отримав судову повістку минулого тижня», - повідомив Артеменко Politico. Він додав, що виконуватиме запит і прибуде особисто.

19 лютого видання The New York Times повідомило про план щодо України, який член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко, начебто, передав раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії.Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Коен говорив The Washington Post, що Артеменко вихвалявся, протягом зустрічі в січні 2017 року, що російський уряд «сприймає» цю пропозицію. Артеменко це заперечує і вказує, що він не говорив з російськими посадовцями і що пропозицію було розроблено у консультаціях з українськими посадовцями.

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