Наші в біді. Українці у Північній Кароліні готуються до небаченого урагану

Вони бояться втратити вулики, стоять у чергах за електрогенераторами, або ж навпаки - взагалі не відчувають загрози від урагану, чиє наближення лякає всю Америку. «Голос Америки» поспілкувався з членами української громади Північної Кароліни, розпитавши про настрій у їхніх містах і вжиті ними заходи безпеки.

Ураган 4-ї категорії «Флоренс», один із найпотужніших у регіоні за кілька десятиліть, насувається на три американські штати на східному узбережжі – Вірджинію, Північну Кароліну та Південну Кароліну, в яких президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан. Усі три штати оголосили обов’язкову евакуацію вздовж узбережжя.

Леся Зінчук з чоловіком Андрієм Гнатовим забили дошками вікна у своєму будиночку на узбережжі, який входить до зони евакуації.

«Переживаємо, що може не стати не то що нашого будинку, а взагалі хвилі змиють ввесь острів, – ділиться Леся. – Але налаштовані позитивно. Занесли знадвору до хати і в гараж всі меблі, горщики і все, що могли».

Пара планує перечекати ураган у своїй домівці в Грінвілі, за півтори години їзди від океану, де в них невеличке господарство.

«Зараз готуємо пасіку, як можемо: перевірили і закріпили вулики в надії, що не знесе вітром. Запаслися їжею собі і курам та качкам. Набираємо води в контейнери. Купили генератор вчора, в черзі простояли з годину. Але ще проблема запастися бензином, хоч він вчора і був у деяких місцях на продаж, та немає де купити бачки: всі розкупили».

Найбільше Леся хвилюється за свою колекцію вишиванок і народних костюмів, а також картини батька.

За новими прогнозами, шторм може завдати шкоди довшій частині узбережжя, ніж очікувалося раніше, затримавшись там перед тим, як продовжити рух углиб материка приблизно вранці в суботу. У середу вранці ураган був уже за 850 кілометрів від мису Фіер у Північній Кароліні.

Олена Козлова-Пейтс, яка проживає у Вейк-Форесті, передмісті Ралі, розповідає, що в місцевих магазинах вже не знайдеш генераторів, хліба, води і батарей – все викупили:

«Мешканці Кароліни бачили немало природних лих, тому розуміють, як усе серйозно. Очікуємо пару днів сильних дощів та сильного вітру. Все те, що зможемо занести з вулиці, плануємо занести, в тому числі прапори».

Олена розповідає, що інші члени громади також готуються до негоди. Вона запросила до себе знайомих, які мешкають на узбережжі, щоб перечекати шторм.

«Але ще не відомо, де того лиха буде більше», – зауважує жінка.

Від прибережних хвиль, спричинених ураганом, східний край Північної Кароліни може опинитися під товщею води глибиною 2,75 метра. Військово-морський флот, військово-повітряні сили та армія перемістили кораблі та літаки з прогнозованого маршруту «Флоренс», який охоплює також півдесятка атомних електростанцій та місця з індустріальними і тваринними відходами.

Ірина Волошина, студентка магістратури Університету Північної Кароліни у м. Чапел-Гілл, розповідає, що заняття в університеті припинились у вівторок, 11 вересня, і не відновляться принаймні до неділі.

«Хоча прямої загрози для життя та здоров’я наразі не передбачається, студентів просять за можливості покинути Чапел-Гілл та перебувати із сім’єю та близькими. Тим же, хто змушений залишитися в кампусі, буде надана необхідна підтримка», – зазначає Ірина.

За словами дівчини, молодь з гумором сприймає насування урагану та ймовірні затоплення:

«У соцмережах з’являються події на кшталт “Pool party at the pit” (вечірка у басейні на площі університету) та інші. Проте усі запасаються питною водою (яку, до речі, стало важко знайти у місцевих супермаркетах) та їжею, яка не псується, або ж планують поїздку додому чи до друзів за межами штату, поєднуючи приємне з корисним».

Викладачі з розумінням ставляться до погодних умов, проте, аби не відставати від навчального процесу, розміщують лекції та завдання онлайн, розповідає Ірина.

Павло Пранник із містечка Мурсвіл вважає, що в США такі події, як урагани, – це окреме шоу:

«Я не заперечую, що ураган – це жахлива негода, і вона завдасть шкоди, але, враховуючи попередній досвід, у нас впаде декілька дерев, можливо, десь не буде світла, але не думаю, що щось серйозніше».

Павло зауважує, що в магазинах вже нічого нема, але збирається ще раз туди навідатися:

«Після цього там ще з тиждень нічого не буде, але тільки тому, що всі готуються до негоди і змітають все з полиць. Я не можу сказати, що бачу якусь підготовку до негоди з боку влади, тобто ніхто ніяких вікон не забиває, як на узбережжі».

Спокійно до урагану ставиться й Оксана Лущевська, яка мешкає в Шарлоті:

«Ми ніяк не готуємося. Ми живемо далеко від берегів. У нас просто купують воду і слідкують за інформацією, без паніки».

Галину Карпенскі з Рейдсвіла, натомість, охопила паніка:

«У нашому містечку взагалі води в продажу немає. Коли були в Ралі – там теж паніка. Натовпи людей біля заправок. У соціальних мережах бачу, що люди також шукають, де б купити води. Молока і хліба в магазинах нема. Чоловік завтра має купити газ (якщо буде), щоби можна було води загріти хоча би на грилі, якщо не буде електрики. Заняття в школах скасовані в четвер і п’ятницю. У сусідньому місті велика річка, то багато людей уже заклали хати мішками з піском».

Галина також запаслася консервами, оскільки в них притулок для собак, і підготувала план евакуації тварин.

Мар’яна Тененіка, яка проживає в місті Шарлотт, надіється, що ураган не принесе біди:

«Деякі люди спокійно реагують і впевнені, що просто лякають, а є такі, що пережили минулий ураган, то вони готуються. Ми особисто не вживаємо ніяких заходів, крім молитви».

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