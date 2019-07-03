У Конгресі представили проект резолюції із осудом повернення Росії до ПАРЄ - пропонуються нові санкції

Група підтримки України у Конгресі США (Congressional Ukraine Caucus - прим. ГА), т.з. "Український кокус", представила проект двопартійної резолюції Палати представників із засудженням рішення ПАРЄ щодо відновлення права голосу Росії у організації.

"Рішення Ради Європи у повній мірі відновити право голосу Росії та її диктатора Володимира Путіна викликає глибоке занепокоєння", - йдеться у заяві з приводу резолюції.

Накласти додаткові санкції на Росію, якщо на 1-шу річницю агресії Росії у Керченській протоці українські кораблі та моряки досі перебуватимуть під вартою у Росії

"Росію обґрунтовано виключили з Ради Європи після її зловмисного порушення суверенітету у Криму. Російські сили не лише лишилися у Криму, Росія продовжила вести смертоносну війну в українському регіоні Донбас, та вести дестабілізуючу інформаційну кампанію в цілому світі з метою підриву демократичних інститутів. Це включає небезпечний штурм здійснений російським флотом з нелегальним захопленням 24-х українських моряків та 3 кораблів у Керченській протоці, які досі перебувають у російському полоні", - відзначає заява.

"Росія не повинна отримувати винагороду за свою антидемократичну поведінку. Ми закликаємо усіх наших колег у Палаті представників підтримати двопартійну резолюцію, яка засуджує рішення Ради Європи відновити право голосу Росії", - йдеться у заяві.

Власне текст резолюції, окрім засудження рішення Ради Європи, містить заклик до США продовжувати накладати санкції на Росію, та зокрема закликає США та ЄС "накласти додаткові санкції та Росію, якщо на 1-шу річницю агресії Росії у Керченській протоці українські кораблі та моряки досі перебуватимуть під вартою у Росії".

З повним текстом резолюції можна ознайомитись на сайті конгресвумен-демократки Марсі Каптур.

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