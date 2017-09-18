НАТО допомагає українським героям взяти участь в "Змаганнях нескорених"

44-річний Вадим Свириденко, який в результаті тяжких поранень втратив дві ноги та зап’ястя, візьме участь в "Змаганнях нескорених" в Торонто цього року, повідомляє НАТО.

​Фонд медичної реабілітації НАТО допомагає спортсменам з України взяти участь в цих змаганнях, а також надає квитки до Торонто.

Українська команда на змаганнях також подякувала Канадсько-українському міжнародному фонду допомоги «за вклад у протезування наших поранених військових».

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