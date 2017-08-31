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Герой АТО Дмитро Блохін до марафону Морської піхоти США готовий

Марафон Морської піхоти США (архівне фото)

«Бігова українська дивізія», «Швидші за вітер». Такі написи будуть на футболках української команди, яка візьме участь у цьогорічному марафоні Морської піхоти США. У забігу, що пройде у Вашингтоні у жовтні, змагатимуться десятки тисяч поранених бійців з усіх країн. І якщо торік на турнір героїв приїхало четверо українців, то тепер організатори марафону виділили Україні 10 місць. З одним із українців, відібраних для участі в змаганнях, у Києві зустрілися наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко.

«Ось мій квиток в Америку».

Герой АТО Дмитро Блохін летить у Вашингтон – представляти Україну на марафоні Морської піхоти США. Треба пробігти 10 кілометрів. Час – не важливий. Головне – здолати дистанцію. У турнірі змагаються поранені бійці; є без рук і без ніг, що біжать на спортивних протезах.

Дмитро із дружиною знімають квартиру у Києві. Поки жінка на роботі, він на хазяйстві удвох із котом Чіпом. З Лілею познайомився в госпіталі. Вона у нього волонтерка: після роботи бігає доглядати поранених. Він каже – якось так само собою сталось, що з палати у гнійній хірургії, де лікарі збирали його по частинах, не гарантуючи, що виживе – він вийшов не тільки живим, а й одруженим.

Ось мій квиток в Америку
Дмитро Блохін

Дмитру – 28, він кадровий військовий, в АТО з перших днів. Пройшов усі «гарячі точки» від Савур-Могили до Дебальцевого. Про те, як його поранило у червні 15-го року, в окопі під селом Луганським, розповідаєз гумором, наче про якусь пригоду:

«І в цей момент прилітає міна... І тіки раз – і всьо. Улітаєш. Вспишка. Таке, як у фільмах, знаєш, трохи замєдлєнно... Ну, я словами не можу об’яснить, як то воно. Подивився на себе... на процентовку втрати своєї... Закриваю очі, думаю, буду помирать. Шо там – тунель, всьо таке. Закрив – нічого не помінялося. Дві секунди так полежав і думаю: блін, шось не помирається»? – розповідає Дмитро.

Військовий фельдшер за фахом, він добре знав, якої саме потребує допомоги. Не втрачав свідомість, підказував побратимам, що і як робити.

«Хтось хотів мені колоть обезбалівающе. А я кажу: в мене нічого не болить, у мене шок».

Мінно-вибухова травма. Таке поранення медики вважають одним із найтяжчих. Осколками йому посікло усе тіло – вирвало біцепс і стегно, відірвало пальці, понівечило голову. Його привезли в Артемівськ, тоді у Харків, а потім літаком у військовий шпиталь до Києва. Далі були з десяток операцій, місяці реабілітації. Зараз усе позаду, він в порядку, – вважає Дмитро. Хіба що кілька осколків досі сидять у тілі. А ще буває важко заснути. Йому пояснили – це нормально, це посттравматичний синдром.

На марафон в Америці він хотів потрапити ще торік. Дізнався по Інтернету, подав заявку, але не пройшов. Минулого року від України бігли тільки 4 бійці, і дуже багато було охочих. А от цього року пощастило. У липні проходив відбір, Дмитро успішно пробіг пробну дистанцію в 2 кілометри і таки потрапив до української команди. Збулася мрія.

Нема такого, як у нас в госпіталях, що лежить і він якби живий, но він остався там, помер
Дмитро Блохін

Він летить в Америку також, аби зарядитися психологічною підтримкою від таких, як сам – інвалідів війни. Хто - навіть без рук і без ніг - не вважає, що життя закінчилось.

«Потому шо так відео дивився, то у людей на лиці написано, шо все добре. Тобто нема такого, як у нас в госпіталях, що лежить і він якби живий, но він остався там, помер».

У Дмитра й самого на лиці написано, що все добре. Є кохана дружина. Є лист, ось днями прийшов: він успішно склав іспити, зарахований до медичного вишу. Є, зрештою, квиток до Вашингтона на марафон Морської піхоти. У нього на лиці написано, що інвалід 2-ї групи Діма Блохін – це людина з НЕобмеженими можливостями.

«До марафону готовий!», - з радістю оголосив Дмитро Блохін.

(У розшифровці синхронів збережено особливості розмовної мови героя сюжету).

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