США готуються до найпотужнішого за десятки років урагану: фото

Більш ніж 1,5 мільйонам людей було наказано евакуюватусь з будинків вздовж південно-східного узбережжя США в зв’язку з наближенням урагану «Флоренс», найпотужнішого в штаті Кароліна за майже три десятиліття.

Серед іншого, мешканці узбережжя забивають дошками вікна у своїх домівках. Очікується, що ураган 4-ї категорії «Флоренс», з вітрами швидкістю 210 кілометрів на годину, сягне материка у п'ятницю, швидше за все, на південному сході Північної Кароліни, поблизу кордону з Південною Кароліною, повідомляє Національний центр ураганів у Маямі.

На фото: Місцеві жителі наповнюють мішки піском. Влада в місті Айл-оф-Палмс у Південній Кароліні роздає пісок безкоштовно.

Жителі скуповують воду та запасаються продуктами, і полиці крамниць часто порожні. Дорожній патруль Південної Кароліни відправив автомобілі з попереджувальними знаками на головні магістралі, щоб очистити рух, перш ніж змінити напрямок на смугах, заявили чиновники на Twitter.

Це робиться для того, щоб прискорити евакуацію на узбережжі.

На цьому фото, датованому 15 жовтня 1954 року, видно руйнацію в Моргед-Сіті, штат Північна Кароліна, після урагану «Хейзел». Останній раз ураган, як «Флоренс», вражав середню частину Східного узбережжя, коли Двайт Ейзенхауер був у Білому домі, а Мерилін Монро та Джо ДіМаджіо були молодятами. «Флоренс» може стати найважчим ураганом у Кароліні за більш ніж 60 років.

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