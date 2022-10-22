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- Голос Америки
Україна просить швидше надати ППО для захисту енергетики та цивільних – Кулеба
У суботу російські війська завдали одні з найсильніших ракетних ударів за останні тижні по електростанціях та системах опалення України, заявляє українська влада.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав мережі у Telegram, що станом на 14 годину, без електронерегії залишился близько 1,5 мільойна українців у семи областях України.
«За даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500», – уточнив Тимошенко.
Після суботніх обстрілів українська державна енергетична компанія «Укренерго» заявила в мережі Telegram, що збитки від ранкових атак «порівнянні або можуть перевищувати» всі, які вона спостерігала за останні два тижні. Командування ВПС України повідомило в Telegram, що збило 18 ракет.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці атаки навмисними і такими, що є частиною зусиль Росії генозидного характеру щодо знищення українців.
«Навмисні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України є частиною російського геноциду українців. Стаття 2(с) Конвенції про геноцид: «Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення», – написав Кулеба у своєму твіті.
Оглядачі зауважують, що за відсутності явних здобутків на полі бою, Москва дедалі частіше націлює свої ракети на міста та мирних жителів. Як зауважує кореспондент New York Times, хоча Москва бомбардує міста з перших днів після вторгнення в лютому цього року, бомбардування тоді не було настільки поширеним та інтенсивним, як в останні тижні.
За словами офіційних осіб, атаки ракет та безпілотників пошкодили близько 30 відсотків українських енергооб'єктів, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні.
Як повідомляв «Голос Америки», про те, що кампанія обстрілу цивільних об’єктів напередодні зими має намір завдати страждань цивільному населенню країни, сказав пізно ввечері у п’ятицю і державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ці атаки мають чітку мету: змусити український народ страждати. І шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення своїх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, необхідної для роботи всього: від магазинів до лікарень і громадського транспорту», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції у Вашингтоні з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.
У зв’язку з нападами на цивільну інфраструктуру, Україна просить пришвидшити передачу пропиповітряних систем для захисту цивільного населення.
«Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України», – написав у твітері міністр Кулеба.
За словами Блінкена, Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та пережити зиму.
«Ми також надаємо гуманітарну допомогу та працюємо над екстреною відбудовою, і це буде як ніколи необхідно з наближенням зими. Треба допомогти українському народу й надалі втриматися, бо ми бачимо, що росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру України», – сказав Блінкен.
Підтримка США енергетичної перебудови в Європі
Говорячи про енергетику, Блінкен також пообіцяв підтримку США для європейських партнерів, щоб вони могли «здійснити рішучий відхід від залежності від російських енергоносіїв».
«Це означає розробку більш різноманітних, більш надійних, більш стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомогу нашим друзям пережити зиму з великими витратами на електроенергію. Як я сьогодні запевнив міністра закордонних справ, ми не покинемо наших друзів у скруті (буквально було сказано: не залишаємо нікого з наших друзів на холоді)», – сказав Блінкен.
Тим часом у Європі наростають протестні настрої щодо проти зростання цін на енергоносії. Десятки тисяч протестувальників у шести містах Німеччини зібралися в суботу на демонстрації з вимогами «більш справедливого розподілу державних коштів», виділених для боротьби зі зростанням цін на енергоносії та вартості життя та швидшого переходу від викопного палива.
Протестувальники пройшли маршами в Берліні, Дюссельдорфі, Ганновері, Штутгарті, Дрездені та Франкфурті-на-Майні. Гасла відображали загальні протестні настрої та включали заклики від зниження інфляції до вимкнення ядерної енергії та протесту проти збільшення цін на енергію для бідних.
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Етнічні чистки? Страх? Зменшення витрат? Чому насправді Росія хоче вивезти українців з Херсона
Українські війська просуваються до Херсона, єдиного обласного центру, який Росія захопила після лютневого вторгнення. А в той же час сотні жителів з речами в сумках сідали на теплоходи, щоб виїхати з міста 19 жовтня.
Встановлена Росією влада в Херсоні заявила, що хоче «евакуювати» щонайменше 60 000 людей з міста та регіону перед можливим звільненням українськими силами, називаючи це «гуманітарним» актом і, без доказів, поширюючи страх розправи з боку Києва над громадянами своєї країни.
Українські посадовці та західні експерти стверджують, що Росія, яка продовжує бомбардувати цивільні об’єкти, включно з енергетичною інфраструктурою та житловими будинками, має приховані мотиви, від зміни етнічного складу регіону до сраху партизанської диверсії.
Хоча деякі з тих, хто тікає, роблять це добровільно — від місцевих жителів, які підтримали вторгнення, до російських чиновників і робітників, яких пізніше відправили до Херсона, — інших лякають, а деяких, можливо, змушують покинути, каже українська влада.
Кирило Стремоусов, заступник голови російської окупаційної адміністрації в Херсоні, повідомив у дописі в Telegram від 20 жовтня, що близько 15 000 людей вже виселено з регіону. Цю цифру неможливо перевірити незалежно.
Автобуси, відправлені за людьми з сіл за межами Херсона, майже порожні, оскільки налякані жителі намагалися сховатися, повідомив виданню Current Time 20 жовтня херсонський журналіст Олег Батурін. Він сказав, що чиновники «наполягали», але не чув, щоб людей змушували переселятися силоміць.
На думку аналітиків, рішення Кремля перемістити таку велику кількість людей більше спрямоване на те, щоб завдати шкоди Україні, ніж допомогти Росії чи людям, яких вона виселяє.
«Схоже, що Росія не отримує жодних економічних вигод від переселення десятків тисяч українців, які цього не бажають, до Росії, що свідчить про те, що метою такого виселення є як завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України, оскільки вона повертає свою територію, так і, що важливіше, щоб підтримати російську кампанію етнічних чисток, яка намагається викорінити українську етнічну приналежність і культуру», – йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни від 19 жовтня.
Російські війська захопили місто Херсон у перші тижні після вторгнення 24 лютого, просуваючись на північ від Криму, українського півострова, захопленого Росією у 2014 році.
Однак протягом останніх кількох місяців українські війська із допомоггою західної зброї завдавали ударів по російських військах у регіоні, знищували їхні склади боєприпасів і руйнували мости, важливі для постачання військ РФ у Херсоні.
Зараз українські війська загрожують відрізати російським силам в місті зв’язок з іншими групами, і деякі західні військові експерти кажуть, що сили РФ можуть відступити на лівий — східний — берег Дніпра найближчими тижнями, що стане ударом для кампанії президента Путіна.
Втім, 21 жовтня українські військові заявили, що Росія направила в Херсонську область "до 2 тис." нещодавно мобілізованих військових "для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення". Росія не прокоментувала цю заяву невідкладно.
Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблемаВільям Померанц
Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вілсона у Вашингтоні, сказав, що російська армія вже стикається з серйозними проблемами матеріально-технічного забезпечення в інших місцях, зазначивши, що їй важко розмістити, нагодувати та навчити майже 300 000 осіб, які, за словами Москви, призвані за наказом Путіна про мобілізацію від 21 вересня.
“Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблема”, - сказав він.
Москва вже переселила десятки тисяч українців з окупованих територій на схід Росії, включно з малонаселеними регіонами Далекого Сходу.
В Україні цей процес називають «депортацією», адже багато українців виїхали до Росії під тиском або проти власної волі. Вилучення дітей викликало обурення та звинувачення в геноциді.
Виселення людей може заблокувати російські війська в Україні та створити затори на дорогах, сказав Померанц, російські війська також можуть використовувати українських громадян як «живий щит», щоб стримати Україну від нападу на війська, незалежно від того, відступають вони чи ні.
Незадовго до того, як окупаційне російське керівництво оголосило про «евакуацію», Путін оголосив воєнний стан у Херсонській та трьох інших областях України, про які Москва безпідставно стверджує, що вони є частиною Росії. Згідно з російським законодавством, декларація формально надає окупаційній владі повноваження на переселення та призов громадян.
Вільям Кортні, аналітик корпорації RAND, американського дослідницького центру, заявив, що Росія може прагнути призвати українських чоловіків, які переміщуються з Херсона, до лав своєї армії. Останні невдачі Росії частково пояснюються браком особового складу.
Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь УкраїниВільям Кортні
Однак більш імовірним мотивом для Москви є страх, що місцеві жителі можуть допомогти українським силам. Повідомляється, що в інших регіонах України, які раніше перебували під російською окупацією, місцеві жителі надсилали українським силам важливу інформацію, вказуючи місцезнаходження сил вторгнення.
«Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь України», — сказав Кортні.
Томас Грем, колишній фахівець з питань Росії Ради національної безпеки при президентові США Джорджі Буші, сказав, що символізм не можна скидати з рахунків як мотив для переміщення.
У вересні Росія організувала так звані референдуми в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Цей процес не мав юридичної сили за межами Росії. Київ та Захід засудили ці дії як шахрайство, але оголошені результати, які буцімто показали переважну підтримку приєднання до Росії, Путін використав для претензій на суверенітет над чотирма регіонами.
«Якщо українці візьмуть Херсон, чим менше людей буде там, щоб зустріти українські сили, тим легше буде пояснити [росіянам], що референдум не був фіктивним», - сказав Грем, співробітник ради з міжнародних відносин, нью-йоркського аналітичного центру.
Кремль міг би сказати росіянам, що «ті люди, яких ви бачите, які вітають українських солдатів, — це ніби покидьки, які з початку були зрадниками», — сказав він.
Київ – Софія – Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок. Документальний фільм
Дві українки, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинилися у несподіваному місці. Вони знаходять роботу та підтримку в найбільшій у Східній Європі кіностудії, яка належить голлівудській компанії, Nu Boyana Film Studios, в болгарській столиці Софії.
«Київ-Софія-Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок» - фільм «Голосу Америки»
Дві українки, які на початку вторгнення жили в Києві, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинилися у незвичному місці. Вони знайшли роботу та підтримку в найбільшій у Східній Європі кіностудії, яка належить голлівудській компанії, - Nu Boyana Film Studios.
Кіностудія, яка знаходиться в болгарській столиці Софія та брала участь у виробництві понад 400 голлівудських фільмів, відкрила свої двері для українських біженців.
Ярів Лернер, генеральний директор студії, розповідає, що в лютому уважно стежив за новинами про можливе вторгнення Росії в Україну.
“Через пару днів зі мною зв’язалися з «Deadline»: «Як війна в Україні вплине на ваш бізнес?» І я подумав, як взагалі можна відповісти на таке запитання? Це гуманітарна криза; це не впливає на наш бізнес. Це впливає на людей. 26 лютого ми розмістили оголошення через B2Y. Мій партнер Алекс Кенанов сказав: «Усім тим, хто працює в кіноіндустрії, якщо ви шукаєте роботу, ми тут, щоб вітати вас»”, - розповів він «Голосу Америки».
З початку вторгнення в Nu Boyana одночасно працювало до 30 українців – декораторами, гримерами, монтажерами, костюмерами та у відділі спецефектів. Студія допомогала українським біженкам із проживанням на початковому етапі, харчуванням, транспортом, професійними курсами та адміністративними послугами.
Одна з двох героїнь фільму – Ярослава Кузьменко, досвідчена режисерка серіалів та телевізійних шоу, яка виїхала з України в перші дні повномасштабного вторгнення разом із донькою-підлітком. Незважаючи на професійний досвід у сфері кіновиробництва, через брак мови – на кіностудії розмовляють англійською і болгарською – вона займалася тим, що чистила прилади. Але з часом, саме коли на кіностудію приїхала знімальна команда «Голосу Америки», її кар'єра пішла в гору.
Інша героїня, Альона Алтухова, вже вдруге була змушена залишати свою домівку. До Києва вона переїхала після того, як виїхала з Донецька, який у 2014 році захопили контрольовані Росією збройні угрупування. В Болгарію жінка приїхала із чотирирічним сином.
«На студії я можу впевнено сказати, що моя кар’єра стрімко злетіла»,– говорить вона.
Фільм також розповідає про адаптацію до життя в Болгарії та те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку. А головне – порушує питання, а чи повернуться ці дві українки, як й чимало інших з понад 7.7 мільйонів українських біженців, які за даними ООН, перебувають лише в країнах Європи, до України.
Дивіться фільм «Київ-Софія-Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок» 22 жовтня, в суботу, о 18:00 за Києвом:
- Голос Америки
"Немає мети зменшити підтримку України" - конгресмен-республіканець США після візиту до Києва - ЗМІ
Цього тижня, делегація американського Конгресу відвідала Київ. Із американськими законодавцями, зокрема зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Під час зустрічі з Зеленським конгресмени обговорили ситуацію в Україні, підготовку до зими, особливо з огляду на руйнування інфраструктури, а також пріоритетні потреби Збройних Сил Україні, включаючи системи ППО, повідомили ЗМІ американські конгресмени, за результатами зустрічі.
Член делегації конгресмен-демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні. "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". Він зауважив, що під час візиту до Києва, в місті були повітряні тривоги.
"Мільйони невинних українців щодня живуть в страху, через те, що Росія вбиває цивільних іранськими дронами", - твітує законодавец. Він закликав притягнути Росію та Іран до відповідальності.
Зустріч відбулась на тлі дискусії в США щодо намірів Республіканської партії продовжувати допомогу Україні, у випадку, якщо партія отримає більшість на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.
"Я обговорював це питання з президентом Зеленським, - сказав член делегації конгресмен-республіканець Майк Тернер в коментарі виданню Dayton Daily News. - Він розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно". Відповідаючи на питання CNN щодо допомоги Україні після виборів, Тернер запевнив, що "підтримка України триватиме".
Він додав, що США мають надати Україні все необхідне для перемоги над Росієюі зробити це в ефективний за видатками спосіб.
Тернер, як очікує видання, може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо респуліканці отримають більшість в Палаті представників США.
Позицію республіканців щодо допомоги Україні прокоментував президент США Джо Байден в п'ятницю.
Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.
Він наголосив - якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.
Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за "нерозуміння зовнішньої політики" США.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Раніше цього тижня конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.
Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".
Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.
Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.
Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв'ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. "Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, - каже Девідсон. - І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба".
Минулого місяця конгресмен Метт Гетц від Флориди, яка постраждала від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"
Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»
«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».
Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: "Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, - заявив він. - Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу".
На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
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