Україна просить швидше надати ППО для захисту енергетики та цивільних – Кулеба

У суботу російські війська завдали одні з найсильніших ракетних ударів за останні тижні по електростанціях та системах опалення України, заявляє українська влада.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав мережі у Telegram, що станом на 14 годину, без електронерегії залишился близько 1,5 мільойна українців у семи областях України.

«За даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500», – уточнив Тимошенко.

Після суботніх обстрілів українська державна енергетична компанія «Укренерго» заявила в мережі Telegram, що збитки від ранкових атак «порівнянні або можуть перевищувати» всі, які вона спостерігала за останні два тижні. Командування ВПС України повідомило в Telegram, що збило 18 ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці атаки навмисними і такими, що є частиною зусиль Росії генозидного характеру щодо знищення українців.

«Навмисні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України є частиною російського геноциду українців. Стаття 2(с) Конвенції про геноцид: «Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення», – написав Кулеба у своєму твіті.

Оглядачі зауважують, що за відсутності явних здобутків на полі бою, Москва дедалі частіше націлює свої ракети на міста та мирних жителів. Як зауважує кореспондент New York Times, хоча Москва бомбардує міста з перших днів після вторгнення в лютому цього року, бомбардування тоді не було настільки поширеним та інтенсивним, як в останні тижні.

За словами офіційних осіб, атаки ракет та безпілотників пошкодили близько 30 відсотків українських енергооб'єктів, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні.

Як повідомляв «Голос Америки», про те, що кампанія обстрілу цивільних об’єктів напередодні зими має намір завдати страждань цивільному населенню країни, сказав пізно ввечері у п’ятицю і державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ці атаки мають чітку мету: змусити український народ страждати. І шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення своїх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, необхідної для роботи всього: від магазинів до лікарень і громадського транспорту», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції у Вашингтоні з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.

У зв’язку з нападами на цивільну інфраструктуру, Україна просить пришвидшити передачу пропиповітряних систем для захисту цивільного населення.

«Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України», – написав у твітері міністр Кулеба.

За словами Блінкена, Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та пережити зиму.

«Ми також надаємо гуманітарну допомогу та працюємо над екстреною відбудовою, і це буде як ніколи необхідно з наближенням зими. Треба допомогти українському народу й надалі втриматися, бо ми бачимо, що росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру України», – сказав Блінкен.

Підтримка США енергетичної перебудови в Європі

Говорячи про енергетику, Блінкен також пообіцяв підтримку США для європейських партнерів, щоб вони могли «здійснити рішучий відхід від залежності від російських енергоносіїв».

«Це означає розробку більш різноманітних, більш надійних, більш стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомогу нашим друзям пережити зиму з великими витратами на електроенергію. Як я сьогодні запевнив міністра закордонних справ, ми не покинемо наших друзів у скруті (буквально було сказано: не залишаємо нікого з наших друзів на холоді)», – сказав Блінкен.

Тим часом у Європі наростають протестні настрої щодо проти зростання цін на енергоносії. Десятки тисяч протестувальників у шести містах Німеччини зібралися в суботу на демонстрації з вимогами «більш справедливого розподілу державних коштів», виділених для боротьби зі зростанням цін на енергоносії та вартості життя та швидшого переходу від викопного палива.

Протестувальники пройшли маршами в Берліні, Дюссельдорфі, Ганновері, Штутгарті, Дрездені та Франкфурті-на-Майні. Гасла відображали загальні протестні настрої та включали заклики від зниження інфляції до вимкнення ядерної енергії та протесту проти збільшення цін на енергію для бідних.