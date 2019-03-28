Українці Каліфорнії готові їхати 600 кілометрів, щоб проголосувати на виборах

Виборча дільниця в Сан-Франциско - одна з найбільших на українських виборах. Тут на консульському обліку перебуває близько 24 тисяч осіб. Дільниця у Сан-Франциско – єдина на Західному узбережжі США - охоплює 12 штатів, включно з Гаваями.

Однак, через великі відстані, які виборцям потрібно подолати, щоб взяти участь у голосуванні, на дільниці очікують не більше кількох тисяч людей. В Консульстві ж кажуть, що ті, хто не встиг на перший тур, може зареєструватись на другий тур до 10 квітня.

Українська Служба "Голосу Америки" розпитала українців Лос-Анджелеса, які зібрались після недільної служби в Греко-католицькій церкві Лос-Анджелеса, про їх плани стосовно участі в українських президентських виборах.

"Для місцевих громадян України аби взяти участь у виборах необхідно провести майже шість годин за кермом в один бік. Від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, де розташована єдина виборча дільниця на Західному узбережжі США, понад 600 кілометрів. Це далі ніж доїхати зі Львова до Києва лише заради того аби кинути бюлетень в урну", - говорить Ярослав Дума , почесний консул України в Сіднеї.

Однак, серед місцевих українців є ті, хто готовий провести цілий день у дорозі заради участі у виборах президента України.

Участь в голосуванні перетворюється на цілу подорож.

"Це цікаво, це важливо, це звичайно потребує більше праці аніж їхати, треба стати на консульський обіг написати заяви. В суботу знімемо житло на вечір, походимо по місту погуляємо, проголосуємо і поїдемо назад", - говорить українець Володимир Дубовий. Володимир – програміст і переїхав з дружиною Вікторією до Лос-Анджелеса з Одеси півроку тому.

"Для нас це неначе таке невеличке свято. Ми робили все через пошту, зідзвонювались, вирішували питання на відстані, але це - приємні турботи, так як ми далеко не можемо нічого зробити для України", - додає він.

У подружжя поки що немає власного автомобіля, тому в Сан-Франциско поїдуть на автобусі.

"Людям дужче подобаються коли є зручності. Якби було в Лос-Анджелесі то би пішли, але я вважаю що це просто відмовка. Якщо це справжні патріоти можуть поступити і подолати будь-які перешкоди і показати що люблять Україну…", - говорить Володимир.

"Всі жертви і здобутки цих років, революції, кров, війни, перемоги - вони можуть бути знівельовані, якщо буде невірний вибір", - підтверджує його дружина Вікторія.

Володимир не лише сам зібрався на вибори, а й закликає інших голосувати, не дивлячись на відстані. За чотири роки подружжя планує повернутися в Україну, тож для них, участь у виборах спосіб вплинути на своє майбутнє. ​

Все ж, для багатьох великі відстані для голосування становлять важливу перепону. "В мене така робота , я з проживанням працюю. В мене не получиться скоріше всього", - говорить ​Надя, мешканка Лос-Анджелеса.

"Та не можу в Сан-Франциско з Лос-Анджелеса. Я б із задоволенням… але далека дорога", - вторить їй мешканець Лос-Анджелеса Микола.

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