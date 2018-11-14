Як українка з дітьми врятувалися з вогняної пастки у Каліфорнії

Коли іскри хлинули, я зібралася з духом і зрозуміла, що мені зараз потрібно рятувати моїх дітей. Зараз відповідальність за їхнє життя - на мені

У Каліфорнії тривають руйнівні пожежі. Неподалік Лос-Анджелеса вогонь цими вихідними поширювався настільки стрімко, що люди лише дивом стигали тікати від стихії. В епіцентрі полум'я опинилася і українка. Відео, на якому жінка з дітьми в машині намагається вибратися із вогняної пастки, набрало вже понад 2 мільйони переглядів.

Журналістам російської служби "Голосу Америки" в Каліфорнії вдалося розшукати цю жінку. Її звуть Елла Проценко. Вона і вся її родина - з України. Вони переїхали в Лос-Анджелес кілька років тому. З ними, на щастя, все добре, однак тоді, в авто, вона перелякалася не на жарт.

Елла Проценко розповіла про те, як їм вдалося врятуватися.

"Я та ті, хто їхали разом зі мною в цей момент, опинилися там на 3 хвилини раніше, ніж поліція та пожежні. Вітер був неймовірно сильний. Вогонь поширювався за секунди. Він перелетів, вогонь перейшов… Він був на одному боці гори… Величезна траса у 5 смуг з обох сторін… І вогонь перейшов через трасу на протилежну сторону гори. Ми просто опинилися в епіцентрі. Я розуміла, що ми в пастці. Я дуже сильно боялася за моїх дітей. Думки, які були, - це просто мільйон думок, мільйон", - розповіла жінка.

"Ти їдеш і ти розумієш, що ти не хочеш… На цьому відео я кажу: я боюся туди їхати, я боюся, я не хочу туди їхати. Я відчула, я реально відчула смак смерті. Я це відчула, я відчула, що мої діти можуть загинути ось зараз. Коли іскри хлинули, я зібралася з духом і зрозуміла, що мені зараз потрібно рятувати моїх дітей. Зараз відповідальність за їхнє життя - на мені. Я прийняла це рішення і я поїхала проти течії", - каже Елла.

"Я говорила та показувала руками іншим машинам, щоб вони розгорталися і їхали у зворотнью сторону, тому що туди їхати було не можна. І поліція, яка їхала наче закривати дорогу, - вони це розуміли", - згадує вона.

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