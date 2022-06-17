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Верховна комісарка ООН з прав людини: "Трагедія Маріуполя ще далека від завершення"
Високопосадовиця ООН заявила, що інформація про те, що сталося в Маріуполі, переконливо вказує, що російські збройні сили вчинили серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права прав людини в цьому оточеному українському місті.
Верховна комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила Раді ООН з прав людини усну інформацію про важку ситуацію в Маріуполі. Спостерігачі ООН, які з міркувань безпеки не змогли потрапити до Маріуполя, збирали інформацію від людей, які покинули місто, та із супутникових знімків.
Верховний комісар з прав людини представила картину того, що сталося з лютого по кінець квітня в Маріуполі, і назвала місто найсмертоноснішим місцем в Україні.
У хронологічній послідовності вона описала невпинні авіаудари Росії, ракетні обстріли, танкові та артилерійські обстріли, які перетворили це колись процвітаюче місто з населенням у півмільйона людей на руїни та попіл. Вона представила статистичні дані щодо масштабних руйнувань житлових будинків, громадських будівель, лікарень та інших споруд, де переховувались мирні мешканці, багатьох з яких було вбито.
Через три місяці Росія взяла під контроль Маріуполь. Бачелет каже, що умови в місті жахливі. Вона каже, що мешканці мають обмежений доступ до медичної допомоги та інших основних послуг, і що люди не можуть вільно виїжджати й повертатися.
«Трагедія Маріуполя ще далека від завершення, а повна картина спустошення ще не ясна, – сказала Бачелет. - Місто з часом можна буде відновити, але жахи, завдані мирному населенню, залишать свій невиправний слід, у тому числі й на наступних поколіннях, на батьках, яким довелося ховати власних дітей, на всіх тих, кому довелося залишити улюблене місто з непевними перспективами побачити його знову."
Посол Росії в ООН в Женеві Геннадій Гатилов заперечив оцінку верховного комісара ситуації в Маріуполі. За його словами, російські війська повністю звільнили Маріуполь від, за його словами, “українських нацистських формувань”.
Вісім років, за його словами, Маріуполь був заручником українських неонацистів. Тепер, додав він, повертається мир і спокій.
Тетяна Ломакіна, чиновниця Офісу президента України, звинуватила Росію в розгортанні протиправної та невиправданої війни проти її країни. За її словами, Росія не повинна безкарно скоювати злочини. Вона закликала міжнародне співтовариство забезпечити підзвітність.
Ломакіна сказала, що Маріуполь назавжди залишиться невід’ємною частиною України. Вона пообіцяла, що її уряд не заспокоїться, доки народ не буде звільнений.
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Для перемоги Україні потрібна підтримка незахідного світу, говорять експерти. Чому багато з цих країн досі грає на полі Росії?
Напередодні самітів Європейського Союзу та НАТО, що мають збільшити допомогу Україні та наблизити її до членства, зусилля української дипломатії зосереджені на західному напрямку. Але експерти говорять, що зусиллями лише Заходу війну проти Росії виграти буде складно. Колишні українські дипломати по обидва боки Атлантичного океану кажуть, що і Київ має, що запропонувати своїм партнерам в країнах Азії, Африки, Латинської Америки.
З початком повномасштабної російської агресії проти України питання імпорту російських енергоносіїв європейськими країнами постало руба: кошти, які Росія отримує з продажу енергоносіїв, дозволяють їй фінансувати війну в Україні.
Не відразу, але європейцям все ж вдалося домовитися про поступову відмову від російських енергоносіїв – на ⅔ найближчим часом і на 90% до кінця року.
При цьому ціни нафту та нафтопродукти стрибнули вгору, а Росія стала отримувати ще більші доходи від її продажу, тепер уже збільшуючи поставки до азійських країн. Одна лише Індія збільшила закупівлі російської нафти у п’ять разів, згадно з даними компанії Kpler.
Вашингтонські експери говорять про доцільність введення санкцій другого рівня – для країн, які захочуть купувати російську нафту і таким чином давати Росії фінансові можливості продовжувати агресію.
«Якщо ми хочемо, щоб санкції працювали, нам потрібно забезпечити участь у них Індії», – сказала під час нещодавньої розмови, організованої Атлантичною радою, дослідинця Еллен Волд.
Інші експерти зауважують, що Україна починає програвати у донесенні свого наративу про війну. Наприклад, Френсіс Фукуяма каже, що Росії намагається перекласти на Україну провину за глобальну кризу продовольства. Про це вже можна почути з висловлювань африканських лідерів.
«Зараз переважає точка зорку, що у війні винна Росія, але якщо люди почнуть помирати з голоду, не виключено, що вони почнуть звинувачувати Україну в тому, що вона не погоджується на територіальні поступки, і люди в Азії та Африці помирають через це», – попереджає Фукуяма.
Газета New York Times нещодавно писала, що Вашингтон докладає величезних зусиль, щоб схилити на бік України ті держави, які він вважає «нейтральними» у конфлікті, включно з Індією, Бразилією, Ізраїлем та арабськими державами у Перській затоці. Але попри партнерство зі Сполученими Штатами з інших важливих питань безпеки, Вашингтону поки не надто вдається переконати їх приєднатися до кампанії економічних санкцій, військової підтримки України та дипломатичного тиску на Росію, щоб ізолювати її та змусити припинити війну.
Для цього адміністрація Байдена використовує кожну нагоду – нещодавній саміт з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі, Саміту Америк у Лос-Анджелесі, де президент США Джозеф Байден зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару, який вже після нападу Росії на Україну у лютому цього року їздив до Москви і заявляв про «солідарність» з президентом Володимиром Путіним. Очікується, що цього літа, заради переговорів про нафту президент Байден навіть відвідає Саудівську Аравію, яку він називав «ізгоєм» після жорстокого вбивства опозиційного журналіста.
Не все можуть США, багато може і Україна – дипломати
На тлі цих зусиль колишні українські дипломати говорять, що і Київ міг би докласти і свій внесок до того, щоб збудувати міцніші позиції поза західним світом. І для цього Україна, попри війну, має чимало інструментів та невикористаних можливостей.
Експерти говорять, що звернення українського президента Володимира Зеленського безпосередньо до народів європейських країн було ключем до зміни політики багатьох урядів у Європі, бо змусило їх іти за громадськими настроями.
Те, що президент Зеленський і його команда знайшли спосіб, як звернутися безпосередньо до народів інших країн, і отримали такий відгук, це – вагомий дипломатичний проривДанило Лубківський
«Те, що президент Зеленський і його команда знайшли спосіб, як звернутися безпосередньо до народів інших країн, і отримали такий відгук, це – вагомий дипломатичний прорив», – говорить у розмові з Голосом Америки Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ.
Він наводить як останній успішний приклад виступ президента Зеленського на безпековому самміті у Сінгапурі, але додає, що такі прориви все ж не заміняють наполегливої і копіткої дипломатичної праці.
Олександр Мацука, український дипломат у Нью-Йорку, колишній керівник Секретаріату Ради безпеки ООН вважає, що виступи у парламенті, чи звернення до людей на площах це – інструмент добрий, але обмежений. Його можна застосувати лише в демократичних країнах.
Посла України в Китаї немає, а з дипломатами нижчого рангу в таких столицях як Пекін не розмовляютьОлександр Мацука
«Ніхто не дозволить звертатися до законодавців Китаю, чи до людей на площі Пекіна. Тут потрібна робота посольства, посла. А ви знаєте прізвище посла в Пекіні? Не знаєте? Бо його немає. Після смерті останнього посла понад рік тому посла України в Китаї немає, а з дипломатами нижчого рангу в таких столицях як Пекін не розмовляють», – пояснює Олександр Мацука в розмові з Голосом Америки.
Він каже, що той факт, що переговори замість Києва веде Вашингтон, часом буває контрпродуктивним. Бо країни Південної Америки, чи Африки дивляться на Україну як державу, що рухається у фарватері їхніх колишніх метрополій. У той час як Київ мав би чіткіше говорити з ними про свою антиколоніальну боротьбу.
«Виступ напередодні війни на засіданні Ради Безпеки ООН представника Кенії, який згадав колоніальний досвід свого континенту і сказав про неприпустимість насильницької зміни кордонів після розвалу імперій, свідчить про те, що в України в Африці є природні союзники і з ними потрібно говорити, знаходити точки дотику і спільного досвіду», – говорить Мацука.
Він вважає великим упущенням те, що Україна не змогла пояснити африканським країнам, які залежні від її експорту зерна, що не на Україну потрібно тиснути, щоб його отримати, а на Росію. Але, старі радянські зв’язки, коли Радянський Союз представляв себе в Африці, чи в Латинській Америці як великого їхнього друга та союзника у боротьбі з колоніалізмом, досі відіграють свою роль. Крім того, нагадує дипломат, Росія приділяла цим країнам увагу і після розвалу СРСР – ресурси Африки вдавалося експлуатувати у цілком колоніальному стилі.
При цьому в України на африканському континенті чимало друзів, навіть на особистому рівні, каже Мацука. «Коли я вчився на Факультеті міжнародних відносин у Києві, українців там було 30%, решта були іноземці, в першу чергу з країн Азії та Африки. Нині багато з них перебувають на високих посадах у своїх країнах. Посол Чаду колись у секретаріаті Ради Безпеки звернувся до мене російською мовою. Я запитав, звідки він її так добре знає, і він відповів, що вчився у Києві, був однокурсником Михеїла Саакашвілі», – розповідає Мацука.
Про ресурс особистих контактів у Києві рідко згадують, хоча його використовують в усіх західних країнах, які завдяки тому, що навчають іноземних студентів, вибудовують і державну політику.
Впродовж довгого часу Київ дивився лише в бік Заходу, посилався на обмежені ресурси, не мав системного підходу до розвитку співпраці з країнами поза західним світом. І це дається взнаки у нинішній ситуації
Обидва дипломати, які говорили з Голосом Америки, кажуть, що впродовж довгого часу Київ дивився лише в бік Заходу, посилався на обмежені ресурси, не мав системного підходу до розвитку співпраці з країнами поза західним світом. І це дається взнаки у нинішній ситуації. Проте, ніколи не пізно її виправляти і викорстовувати всі резерви. За словами Олександра Мацуки, Київ має провести «дипломатичну мобілізацію».
«Так само, як провели військову мобілізацію, потрібно провести і дипломатичну. В України є достатня кількість колишніх дипломатів, які наразі не працюють в системі МЗС, але готові поділитися своїми знаннями та досвідом, та закрити ті прогалини, які утворилися через євроцентричний погляд на світ, який десятиліттями домінував у Києві», – каже Мацука.
Данило Лубківський додає, що впродовж багатьох років Київ «не відчував себе суб’єктом глобальної політики». І лише внаслідок війни, опору українців, яким захоплюються у світі, Україна отримала свій голос, який тепер мають почути і за межами Європи та Західного світу.
Урсула фон дер Ляєн: «Україна заслуговує на європейську перспективу». Відео
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: «Увесь процес залежить від досягнень, отже відбуватиметься згідно правил, а тому поступ повністю залежатиме від України. Саме Україна тримає це у своїх руках. І що може бути краще ніж самим будувати своє майбутнє?»
Російська війна спонукає світ зміцнювати енергобезпеку - Байден відкрив форум Провідних економік світу
"Російська жорстока неспровокована війна проти сусідньої України роздмухала енергетичну кризу і посилила необхідність досягнення довгострокової енергобезпеки і стабільності", - заявив президент США Джо Байден у вступному слові на засіданні Форуму провідних економік світу в п'ятницю.
У своїй промові Байден звинуватив російську війну в послабленні енергобезпеки світу, зростанні цін на продовольство та добрива а також представив низку ініціатив США з подолання кризи.
Байден, зокрема оголосив про ініціативу зменшення витоків метану в енергосекторі США, відзначивши, що щороку спалювання газу в енергетиці США достатнє для того, щоб замістити все європейське споживання російського газу.
Для того, щоб зменшити споживання бензину, США збільшать кількість електромашин на дорогах, заявив американський президент. Він оголосив плани побудувати 500 000 електрозарядних станцій у США.
Майже половина вартості добрив припадає на припродний газ, тому російська війна спричинила зростання цін на добрива, зауважив Байден. Щоб збільшити ефективність використання добрив у світі, Байден запропонував Світову ініціативу, покликану мобілізувати 100 мільйонів доларів для зменшення втрат добрив.
Серед кроків, яких вживають країни задля подолання кризи з бензином, Байден вказав на найбільше за історію вивільнення запасів нафти з резервів а також пришвидшення переходу на зелену енергетику. Зокрема він відзначив прогрес ЄС у зменшенні залежності від російських енергоресурсів.
У Форумі, що проводиться в онлайн режимі, беруть участь країни, які відповідають за 80 відсотків світового ВВП, населення а також викидів парникових газів. "Інші лідери, які критично ставляться до світових зусиль із подолання клімату, також запрошені", - додали в Білому домі.
Серед питань - подолання кліматичної кризи, зростання цін у світі, яке прискорилось через війну Росії проти України, довгострокові заходи із досягнення енергетичної та продовольчої безпеки, додали у відомстві.
Зеленський отримав нагороду від IFES у Вашингтоні
"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням".Саманта Пауер, 28-ма постійна представниця США при ООН
Президент України Володимир Зеленський отримав Нагороду за Демократію імені американського дипломата, громадського та політичнго діяча, Чарльза Манатта. Премія заснована Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та відзначає роботу видатних людей, які працюють заради свободи та демократії. Від імені Зеленського нагороду отримувала посолка України в США, Оксана Маркарова. За її словами, у часи повномасштабної російської війни, такі відзнаки - це іще один спосіб привернути увагу до України і до необхідної їй допомоги.
"Сьогодні, коли ми боремось за нашу незалежність, свободу та демократію, ми бачимо, що дуже багато визначних фундацій в США дають різні нагороди нашому президенту, нашому народу. Зрозуміло, що зараз наші ключові приорітети - це не нагороди, а зброя, санкції, допомога. Але це також дуже важливо. Тому що це визнання від наших стратегічних партнерів, від народу Сполучених Штатів. Визнання, що ця боротьба більше ніж боротьба за Україну", - розповіла українська дипломатка Голосу Америки.
Окрім українського лідера премією імені Чарльза Манатта також відзначили усіх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які працюють задля захисту демократії та прав людини (DRG). Нагороду від їхнього імені прийняла дипломатка, постійна представниця США при ООН за часів Обами, а нині адміністраторка USAID Саманта Пауер. Також, нагороду у цей вечір отримав співзасновник групи з підтримки України в Конгресі США, сенатор-республіканець, Роб Портман. Обидва діячі підкреслили, що головна війна за світову демократію нині точиться в Україні.
"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням", - заявила Пауер зі сцени Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).
"Це організація, яка підтримує демократію та свободу у всьому світі. І вони фактично підтримують Україну з моменту її незалежності. Але ніколи раніше їхня робота не була такою важливою, як зараз. Нині ми повинні забезпечити перемогу України. Щоб несправедливий, варварський та абсолютно необґрунтований напад Росії зазнав нищівної поразки. А демократія знову могла процвітати", - розповів сенатор від штату Огайо Портман, в коментарі для Голосу Америки.
"Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу".Ентоні Бенбері, президент і генеральний директор IFES
Міжнародна фундація виборчих систем була заснована у 1987 році, після Вестмінстерської промови тогочасного президента США Рональда Рейгана, в якій він закликав просувати демократію у світі. Це неурядова організація в Сполучених Штатах, яка підтримує право громадян на вільні та чесні вибори, а також допомагає виборчим комісіям та робить дослідження на місцях. Нині її представники працюють у 145 державах - як в зрілих демократіях, так і в тих, що розвиваються.
"Дуже активно працюють в Україні також. З моменту здобуття нами незалежності. Щоб допомогти нам саме в демократичній розбудові наших виборчих систем. Їхні консультанти дуже активно працювали і над виборчим законодавством, усіма ітераціями, і виступали спостерігачами на виборах. І насправді, я почала свою кар’єру працюючи в IFES, в далекі 90-ті роки", - додає посолка України в США, Оксана Маркарова.
В Україні IFES працює із 94-го року. Зокрема над - технічною допомогою на виборах, залученням громадянського суспільства до політичних процесів, проведенням соціологічних досліджень.
"Найбільший офіс нашої фундації знаходиться в Києві, саме в Україні. І я керую цим офісом. Я власне, тепер живу в Києві. Я зараз у відрядженні на чотири тижні і одразу полечу назад до Києва. В Україні ми багато працюємо над підтримкою демократії. Від розробки законопроектів до допомоги неурядовим організаціям в їхній боротьбі за демократію", - розповідає Голосу Америки Пітер Ербен, головний радник IFES та старший директор організації в Україні.
14-го червня організація відзначила 35 років свого існування. За словами її представників, за останні десятиліття виклики дуже змінились. Якщо раніше робота організації була сконцентрована на розвитку демократії у світі, то тепер демократична система існування потребує захисту.
"Наша фундація змінила свою місію. Тепер ми не стільки фокусуємось на виборах, скільки на самій демократії. Світ змінився і загрози для демократії у світі зросли. Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу", - наголошує у коментарі для Голосу Америки Ентоні Бенбері, президент і генеральний директор IFES.
За словам співголови українського кокусу в Палаті Представників, конгресвумен Марсі Каптур, на тлі української боротьби за демократію, політична підтримка Києва значно зміцніла в Конгресі США.
"Я підтримую боротьбу української нації, за її свободу та право бути країною, куди жоден сусід не може просто так вторгнутись, завдаючи страшних руйнувань. Я думаю, що настав час для американського народу підтримати народ України, давати їм надію і допомагати усіма можливими способами. Я також є співголовою і допомагала у заснуванні групи підтримки України в Палаті представників США. Зараз наша група налічує близько 94 члени, це дуже велка кількість і він існує з 90-х років. Ми дуже уважно стежимо за подіями в Україні", - поділилася із Голосом Америки представниця 9-го округу штату Огайо, яка також була серед гостей на нагородженні.
Дивітья також: Про окупацію, шлях до порятунку та фільтрацію – інтервʼю з мешканцем Маріуполя Владом Шороховим.
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