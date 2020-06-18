1% людей у світі - біженці, серед яких багато українців, каже ООН

Агентство ООН у справах біженців заявляє про різке зростання кількості біженців та шукачів притулку і називає війну в Україні серед джерел проблеми.

У новому щорічному звіті агентства сказано, що на кінець 2019 року кількість людей у світі, які вимушено полишили домівки досягла небувалого рівня - 79,5 мільйонів.

Головними причинами тих процесів названо війни, переслідування, а також брак їжі та наслідки кліматичних змін.

Наприкінці 2019 р. кількість українських біженців у світі сягала 60 000.

Більша частина біженців - 45,7 мільйонів були вимушені шукати прихистку усередині своїх країн, а решта подалися через кордони.

У Європі найбільшим джерелом біженців названо Україну унаслідок “масштабного збройного конфлікту на сході з 2014 року”.

Агентство зазначає, що на кінець 2019 року у різних країнах світу було 60 тисяч українських біженців.

За кількістю поданих заяв на притулок в 2010-19 роках Україна опинилася на п’ятому місці у світі після Сирії, Афганістану, Венесуели та Іраку.

Україна у звіті також названа країною, де більшу частину біженців становлять жінки - 56%.

Як приклад внутрішньо переміщеної особи звіт ООН подає розповідь про жінку з Донеччини:

“У мене відчуття таке, що війна безкінечна, пояснює Марина (ім’я змінене), дивлячись з балкону своєї квартири в багатоповерховому будинку у Світлодарську Донецької області. 56-річна мати двох дітей пережила захворювання на рак і живе зі своєю матір'ю лише за два кілометри від фронтової смуги. Через триваюче насильство в Україні вона потерпає від безсоння і розладів. Згідно з нещодавнім дослідженням майже 40% людей в Донецьку та Луганську зазнали травм, що призвели до стресу, депресії, приступів паніки і посттравматичного стресового розладу".

“Ми є свідками нових реалій, які полягають не лише у тому, що тепер люди вимушені ставати біженцями частіше, але й у тому, що це вже не короткотермінове, чи тимчасове явище”, - сказав Фліппо Гранді, верховний комісар ООН у справах біженців.

Він також заявив: “Ми не можемо очікувати, що люди з року в рік житимуть у підвішеному стані без надії на повернення додому і без можливості розбудовувати майбутнє там, де вони опинилися. Нам потрібно інакше, більш прихильно дивитися на тих, хто рятується втечею, а також активніше додавати зусиль для припинення конфліктів, які тривають роками і є причиною тих величезних страждань”.

П'ятірку країн, які прийняли найбільше біженців у світі очолює Туреччина, де перебувало 3,6 людей, а далі йшли Колумбія - 1,8 млн. Пакистан - 1,4 млн, Уганда - 1,4 млн і Німеччина - 1,1 млн.

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