Речник Держдепу: CША здійснюватимуть дипломатичні зусилля для припинення окупації Криму

США будуть робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави. Про це речник Держдепу США Нед Прайс заявив в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки".

Відповідаючи на питання про зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з колегами по "Великій сімці" та можливість розширення Нормаднського формату, Прайс відзначив, що спілкуючись із союзниками по НАТО, США "відчували єдність з боку усіх 30 країн-членів НАТО щодо того, що вони підтримують Україну перед обличчям російської агресії та спроб залякування".

"Це відображає і те, що ми чули від представників країн «Великої сімки». Таким чином, і НАТО, і «Велика сімка» заявили про підтримку українського народу і партнерство з Києвом. Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені у процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави", - заявив Прайс.

Прайс не став називати конкретні заходи до яких США вдалися би у разі продовження Росією агресії щодо України

"Нам не варто говорити про гіпотетичні питання, я думаю, той сигнал, який ми відправили, приїхавши до Києва, присутність держсекретаря Блінкена, говорить про те, що ми продовжимо партнерство і підтримку України. Дії Російської Федерації, залякування з її боку, спроби агресії - це ніщо інше, як спроби протистояти США", - вказав речник Держдепу США.

Як повідомляв "Голос Америки", Прайс також заявляв, що регулярна координація між Україною та США має велике значення, як з огляду на агресію Росії проти України так і для підтримки порядку денного реформ всередині України.

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