Речник Держдепу наголосив на важливості координації між США та Україною

Регулярна координація між Україною та США має велике значення, як з огляду на агресію Росії проти України так і для підтримки порядку денного реформ всередині України. Про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Наводячи приклад такої триваючої координації між країнами, Прайс наголосив, що офіційному візиту Ентоні Блінкена до України передувала телефонна розмова Джо Байдена із Володимиром Зеленським, зустріч американських та українських дипломатів у Брюсселі та ін.

Речник також Держдепу наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена.

"США підтримують нашого партнера Україну. Ми підтримуємо народ України перед обличчям цієї агресії, цієї зовнішньої агресії, що походить від Росії, але також і у час внутрішніх зусиль підточити відчуття суверенітету, підточити відчуття автономності, якого прагне народ України", - сказав Прайс.

Прайс також вказав, що у ході візіту до України Блінкен наголосив на важливості боротьби із корупцією в Україні для реалізації її євроатлантичних прагнень.

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