13 людей загинуло у США внаслідок урагану «Флоренс»

Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок негоди через ураган «Флоренс», що рухається в напрямку південно-східного узбережжя США. Тисячі американців змушені були лишити свої домівки, через сильний вітер мільйони будинків лишаються без електропостачання.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив у суботу, що попри зниження потужності урагану до першої категорії, «Флоренс» все одно несе надзвичайно багато опадів. Підняття води може зруйнувати цілі населені пункти.

Губернатор закликав мешканців штату, наскільки можливо, уникати водіння автомобілів.

«Якщо шторм є настільки сильний, що може перекрити швидкісну дорогу штату, інші дороги можуть бути навіть в гіршій ситуації. Всі дороги штату зараз – під ризиком затоплення», - заявив Рок Купер, губернатор Північної Кароліни.

У Південній Кароліні губернатор штату Генрі Макмастер частково зняв наказ до евакуації. Режим примусової евакуації залишається лише в округах Горрі та Джорджтаун, що на північному сході штату.

«Щоразу у випадку шторму, урагану, повені, або просто підняття води, завжди небезпечно. Треба бути обачними, навіть якщо немає оголошення надзвичайно ситуації чи евакуації, ми завжди маємо бути обережними», - зазначив Генрі Макмастер, губернатор Південної Кароліни.

За словами губернатора, Президент США Дональд Трамп запевнив його, що «він зробить все, що в його силах», аби переконатись, що необхідні федеральні ресурси є доступними для Південної Кароліни під час та після шторму «Флоренс».

Тим часом Національний Центр ураганів США повідомляє, що сильний дощ, що приходить з ураганом, може призвести до «катастрофічних» повеней у Північній та Південній Каролінах.

«Цей шторм досі катастрофічний і небезпечний для життя», - заявив метеоролог Центру Зак Тейлор.

Вітер наразі послабшав, повільний рух означає, що ураган «Флоренс» матиме достатньо часу, аби принести більше дощової води у вже затоплені річки.

Напередодні метеорологи понизили рівень урагану «Флоренс» до найнижчої першої категорії з руйнівними вітрами та дощем.

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