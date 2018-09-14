Руйнівний ураган «Флоренс» досяг східного узбережжя США

Ураган «Флоренс» сягнув до східного узбережжя США вранці в четвер як ураган 1-ї категорії. Незважаючи на пониження категорії, ураган все ще несе небезпеку і вже заподіяв чималу шкоду.

Півмільйона осіб залишилися без електроенергії, 26 тисяч людей були змушені покинути домівки і залишатися в притулках, близько 60 людей було евакуйовано з готелю в Джексонвілі, Північна Кароліна, після того, як частина даху обвалилася, більше тисячі авіарейсів скасовано.

Про людські жертви поки що не повідомляється, але катастрофічні повені очікуються глибоко на материку впродовж наступних кількох днів, поки «Флоренс» просуватиметься Північною та Південною Каролінами. За прогнозами, хвилі можуть покрити практично все узбережжя Каролінського узбережжя товщею води близько 3,5 метри.

Аеропорт Вілмінгтона зафіксував пориви вітру швидкістю 169 кілометрів на годину, найбільшою з часів урагану «Гелен» в 1958 році.

За повідомленнями чиновників, більш ніж півтора мільйона людей закликали евакуюватися, проте невідомо, скільки все ж таки виконали вказівку.

За прогнозами, враховуючи розмір і повільний рух урагану, він може нанести драматичну шкоду, схожу на ту, яку отримав Х’юстон під час урагану «Гарві» трохи більше року тому. Тоді повені затопили будинки та бізнеси, вимивши індустріальні та тваринні відходи.

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