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США

На схід США насувається ураган 4-ї категорії «Флоренс»

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На східне узбережжя США насувається ураган четвертої категорії «Флоренс», який може завдати руйнівної шкоди. Швидкість вітру становить 209 кілометрів на годину, й очікується, що шторм зростатиме, наближаючись до материка, повідомляє CNN.

Ураган «Флоренс» рухається до Північної та Південної Кароліни і може стати найпотужнішим штормом у регіоні за три десятиліття.

Національний ураганний центр прогнозує, що «Флоренс» досягне узбережжя пізно ввечері в четвер або рано вранці в п'ятницю, з хвилями висотою до 4,5 метрів. За прогнозом, шторм припиниться, коли перетне материк, скинувши до 50 сантиметрів дощу в деяких місцях.

За повідомленням центру ураганів, «Флоренс» несе ризик для життя, пов'язаний із повенями та потужним вітром.

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