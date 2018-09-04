На південь США насувається ураган «Ґордон»

На південне узбережжя США насувається тропічний шторм «Ґордон», який, за прогнозами, переросте в ураган, дійшовши до материка. Це повинно трапитися пізно у вівторок у штаті Міссісіпі. Місцеві школи зачинені, й у Міссісіпі та сусідній Луїзіані оголошено надзвичайний стан, повідомляє видання USA Today.

Національний центр ураганів назвав шторм «небезпечним для життя» та попередив, що в Міссісіпі, Алабамі і Флориді можливі торнадо. Попередження про ураган простягнулося від річки Перл, яка розділяє Міссісіпі та Луїзіану, до кордону Алабами і Флориди, пише видання.

Очікується, що «Ґордон» скине від 10 до 20 сантиметрів дощу на материку. Ізольована максимальна кількість опадів до 30 сантиметрів може випасти до четверга, й у більшості регіону очікуються раптові паводки, інформує USA Today.

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