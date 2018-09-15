Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

У США ураган "Флоренс" вже забрав 7 життів, потужні повені в Північній та Південній Каролінах

Північна Кароліна. Зона урагану "Флоренс"

Показати коментарі

Про щонайменше сімох загиблих унаслідок урагану «Флоренс» повідомляє сайт телеканалу CNN. Серед жертв – одне немовля. Ураган спричинив спустошливі затоплення в Північній та Південній Каролінах, і ще більше шкоди очікується в суботу.

Центр шторму повільно просувається по суші над Південною Кароліною, але основні дощові смуги розмістилися над Північною Кароліною, внаслідок чого можуть розпочатися повені в деяких місцях.

Роберт Сіммонс-молодший і його кошеня врятовані від затоплення. 14 вересня 2018 року, Нью-Берн, Північна Кароліна
Роберт Сіммонс-молодший і його кошеня врятовані від затоплення. 14 вересня 2018 року, Нью-Берн, Північна Кароліна

Ураган «Флоренс» досягнув узбережжя в п'ятницю у Північній Кароліні як ураган 1-ї категорії. Майже мільйон домівок втратили електропостачання в цьому штаті та Південній Кароліні.

Люди опиняються в пастці в затоплених будинках. Рятувальні служби з інших штатів приєднуються до місцевих цілодобово, щоб допомогти перемістити потерпілих у безпечне місце.

Дощі у Каролінах продовжуватимуться на вихідних, переповнюючи річки та спричиняючи повені. Очікується, що рівень води в річках Північної Кароліни в деяких районах буде вищим, ніж під час урагану «Метью» в 2016 році.

Дивіться також: Українці показали, як рятуються від урагану

Українці показали, як рятуються від урагану. Відео
Embed
Українці показали, як рятуються від урагану. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG