У США ураган "Флоренс" вже забрав 7 життів, потужні повені в Північній та Південній Каролінах

Про щонайменше сімох загиблих унаслідок урагану «Флоренс» повідомляє сайт телеканалу CNN. Серед жертв – одне немовля. Ураган спричинив спустошливі затоплення в Північній та Південній Каролінах, і ще більше шкоди очікується в суботу.

Центр шторму повільно просувається по суші над Південною Кароліною, але основні дощові смуги розмістилися над Північною Кароліною, внаслідок чого можуть розпочатися повені в деяких місцях.

Ураган «Флоренс» досягнув узбережжя в п'ятницю у Північній Кароліні як ураган 1-ї категорії. Майже мільйон домівок втратили електропостачання в цьому штаті та Південній Кароліні.

Люди опиняються в пастці в затоплених будинках. Рятувальні служби з інших штатів приєднуються до місцевих цілодобово, щоб допомогти перемістити потерпілих у безпечне місце.

Дощі у Каролінах продовжуватимуться на вихідних, переповнюючи річки та спричиняючи повені. Очікується, що рівень води в річках Північної Кароліни в деяких районах буде вищим, ніж під час урагану «Метью» в 2016 році.

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