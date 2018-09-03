Російське ТБ хоче переконати росіян, що "Путін любить людей". А мене ні, - заперечує Макфол

Контрольоване Кремлем російське телебачення розпочало показ щотижневого шоу присвяченого президентові Росії Володимиру Путіну, бажаючи, ймовірно, зупинити значних спад у його рівні підтримки, повідомляє AFP.

У першому епізоді, показаному в неділю на каналі "Росія 1" показано як очільник Росії збирає гриби в Сибіру, а також проводить зустріч з шахтарями та школярами.

Президент Росії вже домінує в державних новинах, але нова годинна передача "Москва. Кремль. Путін" пропонує новий формат висвітлення його діяльності, повідомляє AFP.

Рейтинг Путіна зараз падає, зокрема, через непопулярну пенсійну реформу, яка викликала протести в Росії.

Речник Путіна Песков в коментарі для преси зауважив, що програма є важливою, щоб "показувати вірно без перекручень інформацію про президента і його робочий графік".

Песков також додав, що не планує брати участь в програмі. Однак, він взяв участь вже в першому епізоді, де в коментарі прокремлівському оглядачу Соловйову наголошував на особистих та професійних досягненнях Пітуна.

"Путін не лише любить дітей, він взагалі любить людей. Він дуже людяний", - сказав речник глядачам.

Реагуючи на репортаж про цю програму і коментар Пескова, колишній посол США в Росії Майкл Макфол ще раз нагадав у Twitter про негативне ставлення Путіна до нього.

"А от я йому не подобаюсь", - твітує Макфол у відповідь на твіт кореспондента NPR з цитатjю Пескова про любов Путіна до людей.

Останнього разу, настільки низьким рівень підтримки Путіна був в січні 2014 року через декілька місяців до незаконної анексії Криму.

Після зустрічі в Гельсінкі на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, Путін запропонував слідчім команди спецпрокурора США Роберта Мюллера приїхати до Росії і допитати 12 росіян, яким було висунуто звинувачення у втручанні до американських виборів 2016 року. У відповідь, Путін забажав, щоб США дозволили росіянам допитати ряд американців. Під час прес-конференції Трамп назвав пропозицію "цікавою ідеєю".

Зокрема, Москва хотіла б допитати колишнього посла США до Росії Майкла Макфола.

Ряд політиків та колишніх дипломатів США виступили на захист Макфола.

"Давайте згадаємо, чому Путін почав висувати проти Макфола ці жахливі і несправедливі звинувачення: Майк захищав права людини і виступав проти репресій в Росії. Це жахало Путіна. Неготовність Трампа стати на захист американського патріота є неправильною", - написала колишній посол США в ООН Саманта Пауер.

"Президент не виключав передачу американського держслужбовця Володимиру Путіну, але завтра, сподіваюсь, Сенат діятиме", - заявив голова сенатської меншості Чак Шумер.

"Адміністрація має однозначно заявити, що навіть через мільйон років така пропозиція не буде розглядатись, крапка. Крапка. Для цього не потрібно навіть півсекунди консультацій. Небезпечно", - написав у Twitter колишній держсекретар США Джон Керрі.

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