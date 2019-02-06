Конгресмен США прийшов на промову Трампа з українським прапором

Конгресмен-демократ Білл Паскрелл прийшов з українським прапорцем на промову президента Трампа "Про стан держави". Про це законодавець повідомив у соцмережах.

Таким чином конгресмен з штату Нью-Джерсі, який також є членом групи підтримки України в Конгресі, продемонстрував солідарність з Україною в боротьбі проти російської агресії.

"В промові нагадується про Росію, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником та другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії", - написав Паскрелл у Twitter.

Коментуючи промову у Twitter, Паскрелл також різко розкритикував рішення адміністрації Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF).

"З іншого боку, коли я чув, як мої колеги-республіканці оплесками вітають вихід з угоди INF, моя кров закипає", - написав він у Twitter, наголосивши, що цей крок може спровокувати гонку озброєнь.

Традиційно виголошення президентської промови "Про стан держави" урочистою подією і нагодою для законодавців засвідчити свою позицію з того, чи іншого питання.

Так, цього разу багато жінок-конгресменів обрали біле вбрання для участі в події. Таким чином вони відзначили рух суфражисток у США, які сто років тому домоглись прав голосування для жінок у США.

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