Урсула фон дер Ляєн критикує Росію за агресивність і каже про необхідність санкцій

Урсула фон дер Ляєн, яка 1 листопада почне виконувати обов’язки президента Європейської комісії, розкритикувала ворожу поведінку Росії і наголосила на важливості союзницьких відносин Європи та Сполучених Штатів.

В кількох інтерв’ю європейським часописам вона зокрема висловилася за те, щоб запропонувати Москві діалог, але при цьому зберігати санкції запроваджені у відповідь на Російську агресію проти України.

Я хочу домогтися, щоб наші американські друзі ніколи не забували, що ми сидимо на одному боці столу.

Британська Guardian наводить слова Урсули фон дер Ляєн про те, що “поляки виправдано доводять, що прийняли 1,5 мільйона людей з України - держави, яка вже роками є місцем гібридної війни, де гинуть люди”.

Німецька газета Welt окремо нагадує, що новопризначена голова виконавчого органу ЄС гостро критикувала Росію і раніше, працюючи міністром оборони Німеччини, та цитує з нового інтерв’ю: "Ми зазнаємо ворожості з боку Москви вже тривалий час. Це проявилося у діях, починаючи від порушень міжнародних правил, таких як нелегальна анексія Криму, до намагань якомога більше розколоти Європу”.

“Кремль не пробачає слабкості. Тому з позиції сили ми повинні дотримуватися санкцій щодо Росії”, - цитує Welt.

“Я хочу домогтися, щоб наші американські друзі ніколи не забували, що ми сидимо на одному боці столу”, - підкреслила фон дер Ляєн журналістам, наголосивши, що США та ЄС мають уникати суперечок і зосередитися на протидії спільним ворогам.

Заторкнувши дискусії довкола газопроводу Північний потік 2, що збільшить Москві можливості постачати газ у Європу в обхід України, вона застерегла про “загрозу надмірної залежності” від російських енергоносіїв.

Урсула фон дер Ляєн також висловила переконання, що демократичні можливості Європи такі як прозорість, вільна преса та відкриті дебати дають можливість “краще розвінчувати російські дезінформаційні кампанії і відповідніше реагувати на поширення фальшивих новин в соціальних медіа”.

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