Україна отримає ППО від США так швидко, як ми фізично зможемо їх доставити - голова Пентагону

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що американські системи ППО надійдуть в Україну так швидко, як Сполучені Штати зможуть їх доставити. Про це він сказав за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Це те, на чому ми зосереджені", - прокоментував Ллойд Остін. Він додав, що США разом із союзниками спробують забезпечити також додаткові боєприпаси для існуючих систем, які використовують українські сили.

"Справа, безумовно, не у нестачі бажання", - сказав міністр оборони США. - "Відданість і рішучість, яку ми побачили на засіданні контактної групи, надихає. Ми обговорили потребу у додаткових засобах ППО, і я цілком упевнений, що країни зроблять все, що можуть - якщо можуть, аби забезпечити додаткові потужності. Ми говорили про надання NASAMS. Німеччина теж оголосила про надання систем IRIS-T, і я очікую, що з’явиться ще більше потужностей. Сьогодні інші країни також оголосили про готовність надати боєприпаси для систем NASAMS".

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі додав: США разом із союзниками зосередяться на створенні комплексної системи ППО України.

Що Україна просить [...] – це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною, однак призначена для контролю над пріоритетними цілями

“Що Україна просить і що, на наш погляд, можливо надати, – це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною, однак призначена для контролю над пріоритетними цілями, які Україні потрібно захищати”, - сказав Міллі.

Він додав, що це включає це системи малої дальності та малої висоти, системи середньої дальності та середньої висоти, а також системи більшої дальності та більшої висоти. За словами генерала, поєднання всього цього може захисти український авіапростір від російських літаків, гвинтокрилів та ракет.

За словами Марка Міллі, Україна також звернулась по системи Hawk або вдосконалені системи Hawkeye. "Це система середньої висоти та середньої дальності. Вона старша, але досить ефективна. І як ви знаєте, в світі існують інші системи. Багато країн мають Patriot, багато країн мають інші системи, як-от серію досить спроможних ізраїльських систем. У німців є системи, про які ми вже згадували".

Міллі додав, що різним країнам потрібно включитись і допомогти Україні відновити та підтримувати інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони.

"Багато країн, які були тут сьогодні, мають широкий спектр систем ППО. І завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити, організувати навчання – адже кожна з цих систем інакша. Переконатися, що українці можуть приєднати їх до командно-контрольних систем та зв’язку, і переконатися що в України є радари, які матимуть звʼязок між собою для визначення вхідний цілей. Це досить складно з технічної точки зору, але це досяжно, і це те, до чого ми прагнемо".

завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити, організувати навчання – адже кожна з цих систем інакша

Перед засіданням контактної групи генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив: союзники вже надають протиповітряну оборону для України, але її потрібно ще більше.

Напередодні Україна отримала німецьку систему оборони IRIS-T. В німецькому уряді сподіваються, що ця допомога зміцнить здатність України "протидіяти цьому терору проти цивільного населення".

Зі свого боку США працюють над прискоренням поставок Україні перших двох систем протиповітряної оборони NASAMS та очікують доставити їх настільки швидко, наскільки це можливо.

Напередодні у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.

"Голос Америки" повідомляв, що відкриваючи засідання контактної групи Остін підкреслив, що з часу повномасштабного російського вторгнення до України США передали Києву безпекової допомоги на 16,8 мільярда доларів.