Україна показала світу, що сила війська та духу вільного народу, який бореться за демократію, перемагають - глава Пентагону

Україна показала світу, що сила війська та духу вільного народу, що бореться за свою демократію і суверенітет, перемагають. Про це відкриваючи шосте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у межах зустрічі міністрів оборони НАТО заявив глава Пентагону Ллойд Остін. "Ця сміливість надихає нас усіх", - додав Остін.

Міністр оборони США підкреслив: "Ці перемоги належать сміливим українським солдатам. Але безпекова допомога, тренування й зусилля із забезпечення з боку контактної групи стали життєво необхідними. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом".

За словами Остіна, за останні місяці "війна змінилась, й відповідно - місія контактної групи". Він підкреслив, що західні союзники продовжать надавати Україні необхідну безпекову допомогу - у відповідь на нагальні потреби й також на далеку перспективу.

"Це означає потік нагальних [оборонних] можливостей в Україну зараз. Це означає активізацію зусиль із навчання, щоб допомогти захисникам України якнайкраще використовувати свої нові можливості. І це означає підштовхувати наші промислові потужності до інновацій, оскільки ми надаємо Україні інструменти, які їй потрібні для важкого шляху попереду", - сказав Остін.

Також він відзначив певний поступ у вирішенні викликів в оборонній промисловості. Як пише Financial Times, союзники НАТО зараз стикаються із проблемами у постачанні засобів протиповітряної оборони через проблеми в оборонній галузі.

Остін підкреслив, що з часу повномасштабного російського вторгнення до України США передали Києву безпекової допомоги на 16,8 мільярда доларів, і нагадав, що минулого тижня президент США Джо Байден затвердив 22-ге використання американських запасів зброї для передачі Україні.

Голова українського Міноборони Олексій Резніков повідомив, що окрім участі у засіданні контактної групи, нині він проводить двосторонні зустрічі із міністрами оборони країн НАТО. "Питання №1 на порядку денному - це посилення повітряної безпеки", - написав Резніков.

Напередодні у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, попереднє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 8 вересня. Тоді, під час засідання, сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння російському повномасштабному вторгненню.

У статті використано матеріали Financial Times