Рівень народжуваності у США показав рекордне зниження за 42 роки

Рівень народжуваності у США минулого року знизився на 4 відсотки, говориться в новій урядовій доповіді. Це найбільше річне зниження показника за 42 роки, згідно зі статистикою, яку почали вести більше століття назад.

Національний центр статистики в сфері охорони здоров'я, що входить до складу федеральних Центрів з контролю та профілактики захворювань, повідомив, що загальний коефіцієнт народжуваності знизився серед матерів з усіх основних расових і етнічних груп і у всіх вікових групах, склавши 55,8 народжень на 1000 жінок у віці від 14 до 44 років.

У доповіді наголошується, що число народжень в минулому році знизилося до 3605201.

Це найнижче число з 1979 року, і воно на 4 відсотки нижче, ніж в 2019 році. Даний показник падає шостий рік поспіль, в середньому на 2 відсотки в рік. Для порівняння, в 2007 році в США було 4,3 мільйона народжень.

Як відзначає американський дослідник Бред Вілкок, 25 штатів США тепер мають більше смертей ніж народжень, а показник народжуваності у США недостатній для заміщення населення.

"Зменшення населення нашої країни - це велика проблема, - твітує сенатор-республіканець Мітт Ромні. - Конгрес має розглянути законопроекти подібні до мого Закону про безпеку родини (Family Security Act - англ.), який пропонує щомісячну готівкову виплату для підтримки родин".

Коментуючи повідомлення американських ЗМІ про дані щодо падіння народжуваності у країні, деякі оглядачі заявляють, що у Сполучених Штатах буцімто відсутні умови, які б сприяли народжуванню дітей.

"Може здатися, що якщо обтяжити ціле покоління величезними боргами, потім вдарити по ним другоою економічною кризою за їх доросле життя, при цьому демонструючи, як мало наше суспільство опікується дітьми, або доглядом, то люди будуть робити відповідний вибір", - твітує активістка Ліа Грінберг.

"Якщо ваша стаття на тему "чому падає народжуваність" не говорить про борг за кредитами на вищу освіту, непідйому дороговизну догляду за дітьми та здоров'ям, вартістю житла, патріархатом та триваючим нерівним розподілом хатньої роботи - це не є хороша стаття на тему "чому падає народжуваність", - пише журналістка Енні Гелен Пітерсен.

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