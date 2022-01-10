У США зафіксовано максимальну кількість випадків госпіталізації із COVID-19

Кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла нового максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд у 132 051 особу, встановлений у січні минулого року. Про це свідчать опубліковані у понеділок статистичні дані агентства Reuters.

Число випадків госпіталізації неухильно зростало з кінця грудня, а за останні три тижні збільшилося вдвічі. Це сталося на тлі поширення штаму «Омікрон», який швидко став домінуючим у США, витіснивши з першого місця варіант «дельта».

Згідно з аналізом Reuters, рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів зафіксовано в штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Ріко, Вермонт, Вірджинія та Вісконсін, а також на Американських Віргінських островах у Вашингтоні.

У Республіканській партії США називають зростання захворюваності провалом адміністрації Байдена.

Як повідомляє CNBC, за даними нещодавнього опитування громадськості, 55% опитаних висловлюють незадоволення діями Байдена щодо пандемії. При цьому 60% опитаних незадоволені діями президента США щодо економіки.

Хоча вважається, що «Омікрон» переноситься менш важко, органи охорони здоров'я попередили, що величезна кількість випадків зараження може спричинити навантаження лікарень, частина з яких вже призупинила виконання планових процедур через наплив пацієнтів в умовах нестачі персоналу.

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США закликають американців вакцинуватись та робити щеплення-підсилювачі вакцин, якщо вони відповідають вимогам щодо них.

У статті використано матеріали Reuters, CNBC.

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