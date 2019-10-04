Переписка дипломатів США показує їхню стурбованість ситуацією між Трампом та Зеленським

Американські ЗМІ доходять висновку, що оприлюднена переписка американських дипломатів свідчить про намагання Білого дому пов'язати можливість минулого візиту новообраного українського президента Володимира Зеленського до США з обіцянкою Києва відкрити розслідування щодо колишнього віце-президента Джозефа Байдена та його сина.

Тексти з переписки оприлюднили 3 жовтня керівники Комітетів з питань розвідки та закордонних справ Палати представників Конгресу США, де проводять розслідування звинувачень на адресу президента Дональда Трампа про те, що він міг використовувати посаду у політичній боротьбі з потенційним суперником на наступних виборах.

...Я вважаю божевіллям затримувати безпекову допомогу заради сприяння політичній кампанії.

Переписка стосується періоду підготовки до телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня та візиту українського президента до США і його зустрічі з американським президентом 25 вересня у Нью-Йорку.

Трамп раніше визнав, що закликав Зеленського розслідувати дії Байденів, але він наполягає, що керувався лише міркуваннями боротьби з корупцією.

Президент Трамп також закликав у четвер Китай розслідувати політичну та бізнесову діяльність Джозефа Байдена та його сина Гантера, але не подав конкретних доказів звинувачень.

Оприлюдненню переписки дипломатів передувало 10-годинне свідчення за зачиненими дверима у Конгресі американського дипломата Курта Волкера, який пішов у відставку з посади спеціального представника США у справах України, коли почалися процедури імпічменту.

Агентство Associated Press повідомляє, що переписка “показує виразні спроби трьох дипломатів, котрі, всупереч висловлюваним ними застереженням, як виглядає, намагаються допомогти Україні відновити відносини з Трампом, проштовхуючи його зацікавленість у розслідуванні його суперника від Демократів та виборів 2016 року”.

“Як я сказав по телефону, я вважаю божевіллям затримувати безпекову допомогу заради сприяння політичній кампанії”, - йдеться в одному з текстів Вільяма Тейлора, тимчасового повіреного у справах США в Україні, що був адресований Курту Волкеру та Ґордону Сондлнеду.

Сондленд, посол США в ЄС, у відповідь написав, що “знайшов найкращий шлях”, щоб досягти розмороження американської військової допомоги Україні, яку затримував Трамп.

У газеті Washington Post пишуть, що згідно з перепискою американські дипломати “вважали, що Трамп не погодився б зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, якщо б Зеленський не пообіцяв розпочати розслідування і не оголосив про це”.

Часопис зауважує, що у текстах переписки не згадано ім’я Байдена, але члени Конгресу від Демократичної партії, які очолюють процедури імпічменту, вважають їх “чітким доказом, що Трамп ставив нормальні двосторонні відносини з Україною у залежність від того, щоб та країна спочатку погодилась “розпочати політично вмотивовані розслідування”.

Згідно з New York Times Сондланд і Волкер навіть працювали над формулюваннями такої заяви, про що знав юрист Трампа Рудольф Джуліані та помічник українського президента Андрій Єрмак, але газета підкреслює, що не відомо, чи президент Зеленський бачив ті пропозиції.

Дивіться: Страшний ажіотаж: свідчення Курта Волкера у Конгресі



