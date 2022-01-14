США назвали "порожніми" коментарі Росії щодо військової інфраструктури у Латинській Америці

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван назвав «порожніми словами» заяви про можливе розгортання російських сил на Кубі та у Венесуелі.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що не хоче «ні підтверджувати, ні виключати» можливість розгортання російської військової інфраструктури в Латинській Америці, якщо США та їхні союзники не припинять свою військову діяльність поблизу кордонів Росії.

«(Все) залежить від дій американських колег», – сказав Рябков в інтерв'ю телеканалу RTVi, пославшись на коментарі президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва може вжити певних заходів військово-технічного характеру, якщо США та їхні союзники не задовольнять її вимоги .

Відповідаючи на запитання про слова Рябкова щодо розміщення військ та техніки в Латинській Америці Салліван відповів: «Я не збираюся відповідати на порожні слова, які звучать у публічних коментарях».

Він зазначив, що це питання не порушувалося під час переговорів цього тижня, і додав: «Якби Росія рухалася в цьому напрямку, ми б рішуче зайнялися цим питанням».

В МЗС Росії неодноразово порівнювали напруженість навколо України з Карибською кризою 1962 року, коли Радянський Союз розмістив ракети на Кубі, а США запровадили морську блокаду острова. Так криза закінчилася після того, як президент США Джон Кеннеді та радянський лідер Микита Хрущов домовилися, що Москва забере свої ракети в обмін на обіцянку Вашингтона не вторгатися на Кубу та забрати американські ракети з Туреччини.

Цього тижня заступник міністра закордонних справ Росії Грушко згадав Карибську кризу, як історичний приклад ситуації, коли "відвести світ від небезпечної межі" вдалося "не на основі слідування якимось принципам, а завдяки дуже раціональному балансу військових інтересів".

Як повідомляє "Укрінформ" у п'ятницю міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія може у різні способи відповісти, якщо не отримає гарантій нерозширення НАТО.

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Associated Press, Укрінформ.