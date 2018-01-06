У грудні минулого року в американській економіці дещо збільшилася кількість робочих місць

У місяці грудні американська економіка збагатилась на 148 тисяч нових робочих місць. Незважаючи на помірне зростання, темп працевлаштування був настільки сильним, що зростання еокоміки, за всіма ознаками, продовжуватьимуться і в 2018 році. Однак експерти передбачають, що у зв’язку з тим, що безробіттям залишається на незмінному рівні 4,1%, темп збільшення робочих місць може бути дещо повільнішим.

Однак зростання економіки у грудні не було таким здоровим, як передбачалось, то прискорений темп приймання на працю протягом останніх трьох місяців 2017 року дає докази, що розширення економіки, яке розпочалося у 2009 році, продовжуватиметься.

Пересічна зарплата зросла на 2,5% і рівень безробіття досягнув рекордно низького рівня 6,8%.

Водночас у Сполучених Штатах є сотні тисяч місць праці залишаються порожніми, на які немає кваліфікованих кандидатів.

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