Маккейн: адміністрація Трампа веде програшну війну в Афганістані

Провідний американський сенатор-республіканець Джон Маккейн виступив на захист командувача американських військ в Афганістані, кажучи, що «наші високопоставлені командувачі, а не польові командири несуть відповідальність за провал політики в Афганістані».

Хоча Маккейн не раз критикував минулі адміністрації за проблеми в Афганістані, він сказав у заяві, що відсутність успішної політики і стратегічного керівництва з Вашингтона перейшло і до нової адміністрації.

«Я закликаю президента якнайскоріше врегулювати непорозуміння в адміністрації і винести рішення щодо політики і стратегії, за посередництвом яких можна досягти наші національні інтереси безпеки в Афганістані і в регіоні», заявив Маккейн.

Він також обіцяв подати свою стратегію щодо 16-річної війни, попередивши, що запропонує додаток до річного законопроекту щодо оборони, якщо Білий дім наступного місяця не висуне свого законопроекту.

Маккейн, ветеран В’єтнамської війни, який тепер є головою сенатського комітету з питань збройних сил, виступив на захист командувача американських військ в Афганістані після критики з боку президента Трампа:

«Генерал Джон Ніколсон служить країні 35 років. Він здобув довір’я і визнання тих, з ким він служив. Він заслужив на моє повне довір’я, заявив Маккейн.

Минулого місяця, під час зустрічі з групою радників з національної безпеки, Трамп вдався до кроків для звільнення Ніколсона, кажучи, що США є програшною стороною у війні в Афганістані. Про це повідомив у середу NBC News.

Джон Маккейн не уникав критики на адресу адміністрації Трампа за відсутність стратегії у охопленій війною країні. Він також виступив проти пропонованого адміністрацією скасування програми медичного стахування. Він, зокрема, піддав критиці те, що праця над республіканською програмою страхування відбувалася за закритими дверима.

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