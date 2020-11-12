Вибори президента США: в Джорджії перерахують голоси, а на Алясці перемагає Трамп

Президент США Дональд Трамп переміг у північному штаті Аляска, за прогнозом Голосу Америки. Станом на середу, через десять днів після голосування, 75 відсотків голосів у штаті було підраховано і з них 57 відсотків надійшло Трампу, а 39% - його супернику на виборах Джо Байдену. Хоча перемога на Алясці додає Трампу голоси вибірників, але їх недостатньо для забезпечення другого терміну президентства.

В південному американському штаті Джорджія вирішили перерахувати бюлетені, подані на президентських виборах в штаті. Таке рішення оголосив державний секретар штату Бред Раффенспергер.

«Це допоможе підвищити впевненість. Це стане перевіркою, перерахунком і забезпеченням заразом», - заявив він. Посадовець висловив сподівання, що перерахунок буде завершено до 20 листопада, коли штат має підтвердити результати виборів.

Раффенспергера, який є членом Республіканської партії США, критикували інші республіканці, закидаючи йому порушення в організації голосування. Наразі в штаті підрахунок голосів майже завершено і з перевагою у більш ніж 14 000 голосів з майже 5 мільйонів тих, хто проголосував, лідирує Байден.

Демократи не перемагали в Джордії з 1992 року.

Згідно з повідомленнями, Байден вже забезпечив собі перемогу в достатній кількості штатів, щоб отримати 270 голосів вибірників Колегії, яка визначає переможця на виборах.

Увага у США прикута до Джорджії ще і через вибори до Сенату. Ні демократи, ні республіканці поки не здобули більшість в Сенаті. В Джорджії призначено другий тур виборів. Другий тур, який має відбутися в січні, може визначити і те, яка партія контролюватиме Сенат.

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