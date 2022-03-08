Захід обговорює нафтове ембарго - Росія погрожує припинити постачання газу

Заяви США та країн Європи про можливі санкцій щодо експорту російської нафти у відповідь на російську війну в Україні підштовхують міжнародні ціни на енергоносії і стали приводом погрозливих заяв з Москви.

Росія є другим у світі після Саудівської Аравії експортером нафти й нафтопродуктів.

Сполучені Штати, які є найбільшим у світі споживачем нафти, розглядають можливість відмови від закупівель цієї сировини з Росії і обговорюють координацію дій з європейськими союзниками.

Європейські лідери кажуть, що розуміють потребу зменшення залежності від російських енергоносіїв, але визнають, що не можуть відмовитися від них відразу.

Російський газ становить понад 40% газового імпорту ЄС, а нафта - 30%.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 7 березня, що його «уряд впродовж місяців нагально працює з партнерами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч».

Уряд впродовж місяців нагально працює з партенрами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч.

Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чільного американського посадовця, каже, що США можуть піти на односторонню відмову від купівлі російської нафти, не чекаючи на партнерів.

Reuters подає оцінки західних фахівців, які припускають, що повне ембарго на постачання російської нафти до світових ринків підштовхнуло б ціни з теперішнього рівня приблизно $125 - $140 до $200 за барель.

Російський заступник прем’єр-міністра Александер Новак заявив, що ембарго підштовхнуло б міжнародні ціни до $300 за барель.

«Зараз у світі нема можливості замістити 7 мільйонів барелів нафти (обсягів які експортує Росія)», - сказав Могаммад Баркіндо, генеральний секретар Організації країн експортерів нафти.

Новак також натякнув, що у відповідь на можливе європейське ембарго щодо російської нафти Москва може вдатися до таких дій як припинення постачання газу до Європи.

Російська війна проти України призвела до різкого зростання цін на енергоносії у світі, і споживачі вже платять більше за обігрів помешкань і за заправку автомобілів, що у свою чергу також підвищує ціни харчових продуктів та інших товарів.

Західні політики попереджають своїх громадян, що деякі наслідки впроваджуваних проти Росії санкцій будуть відчутні для споживачів у багатьох країнах.

Уряди намагаються шукати альтернативи і цими днями надходили повідомлення про американські переговори з Венесуелою, яка до запровадження санкцій проти невизнаного венесуельського уряду була серед провідних експортерів нафти.

Потенційним постачальником нафтопродуктів на міжнародні ринки є Іран, але переговори про полегшення міжнародних санкцій проти іранського режиму у відповідь на гарантії Тегерану не розробляти атомну зброю затягуються зокрема через позицію російської сторони, оскільки Москва в межах тих домовленостей вимагає міжнародних гарантій свого захисту від санкцій.