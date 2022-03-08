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Захід обговорює нафтове ембарго - Росія погрожує припинити постачання газу
Заяви США та країн Європи про можливі санкцій щодо експорту російської нафти у відповідь на російську війну в Україні підштовхують міжнародні ціни на енергоносії і стали приводом погрозливих заяв з Москви.
Росія є другим у світі після Саудівської Аравії експортером нафти й нафтопродуктів.
Сполучені Штати, які є найбільшим у світі споживачем нафти, розглядають можливість відмови від закупівель цієї сировини з Росії і обговорюють координацію дій з європейськими союзниками.
Європейські лідери кажуть, що розуміють потребу зменшення залежності від російських енергоносіїв, але визнають, що не можуть відмовитися від них відразу.
Російський газ становить понад 40% газового імпорту ЄС, а нафта - 30%.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 7 березня, що його «уряд впродовж місяців нагально працює з партнерами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч».
Уряд впродовж місяців нагально працює з партенрами в ЄС і за межами, щоб розробити альтернативи для російської енергії. Але це не можна зробити за одну ніч.
Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чільного американського посадовця, каже, що США можуть піти на односторонню відмову від купівлі російської нафти, не чекаючи на партнерів.
Reuters подає оцінки західних фахівців, які припускають, що повне ембарго на постачання російської нафти до світових ринків підштовхнуло б ціни з теперішнього рівня приблизно $125 - $140 до $200 за барель.
Російський заступник прем’єр-міністра Александер Новак заявив, що ембарго підштовхнуло б міжнародні ціни до $300 за барель.
«Зараз у світі нема можливості замістити 7 мільйонів барелів нафти (обсягів які експортує Росія)», - сказав Могаммад Баркіндо, генеральний секретар Організації країн експортерів нафти.
Новак також натякнув, що у відповідь на можливе європейське ембарго щодо російської нафти Москва може вдатися до таких дій як припинення постачання газу до Європи.
Російська війна проти України призвела до різкого зростання цін на енергоносії у світі, і споживачі вже платять більше за обігрів помешкань і за заправку автомобілів, що у свою чергу також підвищує ціни харчових продуктів та інших товарів.
Західні політики попереджають своїх громадян, що деякі наслідки впроваджуваних проти Росії санкцій будуть відчутні для споживачів у багатьох країнах.
Уряди намагаються шукати альтернативи і цими днями надходили повідомлення про американські переговори з Венесуелою, яка до запровадження санкцій проти невизнаного венесуельського уряду була серед провідних експортерів нафти.
Потенційним постачальником нафтопродуктів на міжнародні ринки є Іран, але переговори про полегшення міжнародних санкцій проти іранського режиму у відповідь на гарантії Тегерану не розробляти атомну зброю затягуються зокрема через позицію російської сторони, оскільки Москва в межах тих домовленостей вимагає міжнародних гарантій свого захисту від санкцій.
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У Китаї заявили про міць дружби з Росією - оглядачі вказують, що зміна позиції Пекіна могла би покласти край війні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна» на тлі відмови від засудження його країною вторгнення Москви в Україну. Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».
"Незалежно від того, наскільки небезпечний міжнародний ландшафт, ми зберігатимемо нашу стратегічну спрямованість і сприятимемо розвитку всебічного китайсько-російського партнерства в нову епоху", - заявив Ван Ї журналістам на прес-конференції в кулуарах щорічного урочистого засідання китайського парламенту.
"Дружба між двома народами непорушна", - додав він.
Росія намагається використовувати взаємини із Китаєм для мінімізації впливу санкцій. Так, як повідомляє ТАСС, Національна система платіжних карток Росії повідомила, що через те, що Visa та Mastercard ухвалили рішення призупинити надання послуг у Росії, росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Компанія UnionPay базується у Китаї. До країн, де працює відповідна платіжна система, входить і низка європейських.
Раніше індійський аналітик Брахма Челлані на сторінках американського видання The Hill спрогнозував, що заходи Заходу проти Росії "допоможуть поглибити неоголошену вісь Пекін-Москва спрямовану проти Вашингтона та зробять Китай великим переможцем фінансово та геополітично, тим самим сприяючи розширенню її економічної та військової сили".
"Китай не хоче Холодної війни і помітно віддає перевагу завершенню бойових дій в Україні за результатами переговорів, але у геополітичному сенсі, Сі Цзіньпін твердо на боці Росії. Ця позиція не змінилась жодним чином з початку війни", - твітує американський політолог Ян Бреммер.
Як відзначають деякі оглядачі, позиція Пекіна могла би стати ключовою для закінчення агресії Росії проти України. На це на сторінках видання The New York Times вказав напередодні американський економіст Томас Фрідман.
"Якби Китай оголосив, що замість лишатись нейтральним, він приєднується до економічного бойкоту Росії - або навіть просто гостро засудив її неспровоковану агресію проти Україну та озвучив вимогу вивести війська - це могло би похитнути Володимира Путіна достатньо для припинення цієї злісної війни. Щонайменше, це примусило би його замислитись, бо нині він не має іншого значного союзника у світі окрім Індії.", - писав експерт.
Як вказує Фрідман, Китай став би "справжнім глобальним лідером", якби приєднався до решти світу у засудженні Путіна.
Натомість професор університету Уппсала у Швеції Ашок Свейн (Ashok Swain - англ.) вважає, що Китай опиниться у виграші, якщо війна на території України "триватиме вічно". "Це зробить Росію більше залежною від Китаю", - пише Свейн.
Китай не підтримав США, Європу та інші країни, які запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Китай заявляє, що слід поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, але санкції створюють нові проблеми та підривають процес політичного врегулювання.
Велика увага була приділена зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна в Пекіні 4 лютого, після якої сторони виступили із спільною заявою, в якій було підтверджено «тверду взаємну підтримку у захисті їхніх основних інтересів».
Росія підтримує погляд Китаю на Тайвань як «невід'ємну частину Китаю і виступає проти будь-яких форм незалежності Тайваню», тоді як Китай підтримує Росію у протидії подальшому розширенню НАТО.
З того часу китайський уряд відмовляється критикувати напад Росії на Україну, але намагається дистанціюватися від путінської війни, закликаючи до діалогу та поваги суверенітету.
Пекін засудив торгові та фінансові санкції проти Москви та заявив, що у нинішньому конфлікті винен Вашингтон.
Наприкінці лютого Білий дім закликав Китай засудити напад Росії на Україну.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AP, Reuters, The Hill, The New York Times.
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