США тиснуть на Іран санкціями, але Європа не згодна й допомагатиме компаніям уникати їх

У відповідь на відновлення санкцій США щодо Ірану Тегеран відповів тренуваннями військово повітряної оборони та заявою іранського президент Гассана Ругані, що країна постала перед “ситуацією війни”.

Санкції скасовують усі економічні пільги, які Америка надавала Іранові за умовами п’ятисторонньої міжнародної угоди, укладеної під егідою ООН 2015 року за часів президентства Барака Обами.

Президент Дональд Трамп назвав угоду “найгіршою”, і його адміністрація прголосила, що прагне зупинити іранські програми розробки балістичних ракет, підтримку Тегераном озброєних угруповань на Близькому Сході та інші дії іранського режиму, названі небезпечними для міжнардного миру.

Президент Ругані пообіцяв, що Іран подолає санкції, що стосуватимуться насамперед експорту нафти, фінансової сфери й судноплавства.

У неділю іранці виходили на масовідемонстрації, скандуючи “смерть Америці” та засуджуючи заклики до переговорів Тегерана з Вашингтоном.

Президент Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з угоди ще у травні, але інші її учасники: Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія заявили, що вважають угоду корисною і будуть її дотримуватися далі.

Європейські країни створили спеціальну платіжну систему, щоб допомогти компаніям, які провадять “законний бізнес з Іраном”, уникати американських санкцій.

Проте фахівці кажуть, що нові американські санкції дуже широкі і будуть великим ударом для тих компаній та країн, які торгують з Іраном.

Іран також обіцяє далі виконувати угоду, яка передбачає обмеження іранських ядерних програм.

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ вважає, що Іран досі виконував положення угоди.

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