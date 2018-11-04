Напередодні вступу в силу нових американських санкцій в Ірані відзначили річницю розриву відносин зі США

«Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» - під такими гаслами у столиці Ірану відзначили 39-ту річницю захоплення посольства США, яке призвело до розриву відносин з Вашингтоном. Тогочасні події вважаються найдовшою дипломатичною кризою із заручниками у сучасній історії США.

Учасники зібрались біля колишньої будівлі дипломатичної місії в Тегерані та скандувала анти-американські та анти-ізраїльські гасла. Демонстранти палили американські та ізраїльські прапори, а промовці звинувачували Сполучені Штати у веденні економічної та психологічної війни.

Анти-американські настрої в країні посилились після того, як у травні адміністрація Дональда Трампа оголосила про рішення вийти із Міжнародної угоди. За цією угодою, над якою попередня адміністрація працювала кілька років, з Ірану були зняті санкції в обмін на замороження ядерної програми. На погляд американських посадовців, поступки, на які погодився Іран у рамках угоди 2015 року, не достатньо вагомі.

5 листопада набувають чинності нові санкції, запроваджені Вашингтоном. Вони націлені на галузі енергетики, суднобудівництва та фінансовий сектор країни.