США через COVID-19 забороняють в’їзд іноземців, які були в Бразилії

Після того як Бразилія стала другою у світі за кількістю заражень COVID-19, Сполучені Штати оголосили про обмеження на в’їзд для іноземців, які відвідував ту країну.

Американське посольство в Бразилії повідомило, що з 28 травня не громадянам США буде заборонено приїжджати до Сполучених Штатів, якщо вони впродовж останніх двох тижнів були у Бразилії.

Речниця Білого дому сказала, що нові обмеження впроваджуються для того, щоб іноземці не завозили додаткову інфекцію до Сполучених Штатів, але при цьому товарообіг між двома країнами буде збережено.

Заборона не стосуватиметься також тих, хто має “зелену карту”, близьких родичів американських громадян, екіпажів пасажирських літаків та деяких інших категорій.

“США далі зберігають тісне партнерство з Бразилією і ми активно співпрацюємо, щоб зменшити соціально-економічні наслідки COVID-19 та наслідки для здоров’я людей у Бразилії”, - йдеться у заяві американського посольства.

Ситуацію називають політичним ударом для бразильського президента Жаїра Болсонару, якого порівнюють Дональдом Трампом.

Радник бразильського президента Філіпе Мартінс вважав за потрібне написати у Twitter, що нові американські обмеження “нічим не відрізняються від тих, що були запроваджені такими країни як Китай, Іран, Велика Британія, Ірландія та членами ЄС, і жодним чином не є дискримінаційними стосовно Бразилії ”.

За даними американського університету Джонса Гопкінса станом на ранок 25 травня у світі підтверджено 5 410 288 заражень новим коронавірусом.

Найбільше підтверджених випадків у США - 1 643 499, на другому місці Бразилія - 363 211, а на третьому Росія - 344 481.

Дивіться також: Музика на карантині: унікальний рух, який започаткувала українка з Нью-Йорка